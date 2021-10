Luego tres contundentes victorias sin Ángel Rodríguez, los Vaqueros de Bayamón no vislumbran realizar cambios para compensar la baja del armador estelar de cara a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Bayamón perdió a Rodríguez, candidato al premio de Jugador Más Valioso del torneo regular, el pasado 27 de septiembre en la victoria contra Guayama luego de sufrir un desgarre en el ligamento del pulgar derecho, lesión que lo deja fuera por el resto de la temporada.

Bayamón asimiló la dura noticia con una victoria de carácter ante Fajardo 99-79 para luego doblegar a Humacao 101-91. El lunes, dominó a los Cangrejeros de Santurce 97-86.

En los tres partidos, los reservas Cliff Durán y Brandon Davis parecieron cumplir con las expectativas. Durán tuvo promedios de 11.6 y 5.3 asistencias en los últimos tres encuentros. Davis, por su parte, atinó 14 tantos frente a Santurce luego de Bayamón estar en desventaja hasta por nueve tantos. Mientras, el veterano Alvin Cruz jugó ante Humacao y logró siete puntos con seis asistencias, pero no estuvo en cancha en los últimos dos partidos.

Las victorias ayudaron a los Vaqueros a asegurar el mejor récord de la temporada. Tienen marca de 25-3. Al momento, suman ocho triunfos corridos.

“Realmente, vamos día a día, viendo el comportamiento del grupo”, dijo Wilfredo Pagán, gerente general del equipo, a El Nuevo Día.

Brandon Davis ha ayudado a los Vaqueros como armador suplente ante la ausencia de Ángel Rodríguez. (BSN)

“Hemos sido una familia por los pasados 18 meses. En caso de que hagamos un cambio, tiene que ser por un jugador de impacto. No puede ser un jugador regular. Ahora mismo en el mercado no hay un jugador que llene esas expectativas. Angelito es irremplazable. No hay nadie jugando en el torneo mejor que él. Los estuvimos evaluando pero, por el momento, nos quedamos como estamos”, agregó.

El alero Kristian Doolittle y el centro Adrian Uter han sido los importados de Bayamón durante toda la temporada. Michael Bruesewitz entró por una semanas debido a una lastimadura de Doolittle, quien promedia 13.5 puntos y 7.8 rebotes. Uter, por su parte, asiste en la pintura con medias de 11.7 tantos y 6.5 rebotes.

Rodríguez, el Jugador Más Valioso de la pasada serie final, ayudó a los Vaqueros a tener un arranque histórico de 15-0, el segundo mejor de la franquicia luego del 17-0 logrado en 1972. En 24 partidos, el armador de 28 años tuvo medias de 18.9 puntos, 8.4 asistencias y 5.4 rebotes.

“Cliff, Brandon y cada jugador tienen que dar un paso adelante para cubrir esa baja. Entiendo que lo han hecho bien. Obviamente, falta mucho basquetbol todavía. No se descarta (un cambio) pero, al momento, no contemplamos nada”, sostuvo Pagán.

A los Vaqueros les restan partidos contra Arecibo el miércoles, frente a Santurce el jueves y contra Carolina el sábado. Al parecer, Bayamón no jugará el último partido ante Carolina.

Quintetos como Santurce y Quebradillas han realizado cambios de importados, adquiriendo al exenebeísta Michael Beasley por Frank Gaines, y a James Mays por Will Daniels, respectivamente.