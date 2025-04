“Está sonriendo en la cancha y fuera de ella, hablando mucho en el banquillo o con cualquier aficionado que esté gritándole, y es emocionante”, comentó Finney-Smith. “Aporta emoción al juego. Hace pases increíbles. En ese último partido (de la temporada regular), el juego contra Houston, hice un corte, pensando que no me iba a lanzar el balón. Lo lanzó en mi dirección, y me dijo: ‘¿Qué, crees que no te vi?’”