San Salvador. Luego de tener una exitosa carrera como jugadora en la modalidad de baloncesto 5x5 y de haber anunciado su retiro de la Selección Nacional en junio de 2019, Mari Plácido decidió que aún podía aportar al deporte que ama desde otra modalidad.

Es por eso que desde ese mismo 2019 dio el salto al 3x3 y cuatro años después ha llegado a El Salvador a sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe como parte del combinado que busca conseguir una primera medalla.

“Estoy contenta con esta nueva etapa y con estas niñas y con deseos de hacer muchas cosas nuevas con el 3x3″, declaró Plácido en entrevista con este medio.

La jugadora es la cara veterana del conjunto, que cuenta con Ashley Torres, Annelisse Vargas y Alicia Penzo. El grupo avanzó a cuartos de final este viernes con victorias ante Colombia y Costa Rica.

En esos primeros dos partidos, Plácido ha sido la mejor anotadora con ocho y siete puntos, respectivamente.

La atleta de 35 años recordó que estos son sus quintos Centroamericanos. En sus primeros cuatro juegos regionales ganó plata en Cartagena 2006, oro en Mayagüez 2010 y bronce en Guadalajara 2014 y en Barranquilla 2018.

“Tengo recuerdos bonitos de esos primeros Centroamericanos. Tengo compañeras jugando el 5x5 como Pamela Rosado y Tayra Meléndez. El 5x5 es un juego bien diferente, pero me quedo jugando el 3x3″, declaró con una gran sonrisa.

¿Cuál te gusta más?, se le preguntó.

“En verdad ahora me gusta más el 3x3 porque me exige más como jugadora. Me saca de mi zona de comodidad. Es un juego que te exige mucho, más rápido, bien físico. Tienes que estar en condición y me reta como jugadora. Me gusta mucho el 3x3″, compartió.

“Esto es algo que está creciendo y quiero ayudar a este programa. Entiendo que tenemos potencial para conseguir medallas y seguir representando a Puerto Rico en el 3x3″, puntualizó.

