Bayamón - Dos camisetas con el número 12 que lució Mariano “Tito” Ortiz con el Equipo Nacional de baloncesto, acompañaban junto a su ataúd, otra con el número 17 que vistió con los Vaqueros de Bayamón del BSN y que cuentan parte de lo que fue su historia dentro de la cancha.

Pero el desfile de estrellas del pasado que jugaron junto a Ortiz o en contra de él, dio testimonio durante el velatorio en honor al apodado “Géminis 4″, de lo que fue su vida dentro y fuera de los tabloncillos como figura respetada que fue.

Ortiz falleció el sábado a los 77 años, pero como manifestó su hija Wanda Ortiz durante la misa que se celebró en honor a la memoria de su padre este jueves en el Coliseo Rubén Rodríguez de los Vaqueros, su legado todavía es recordado después de tantos años de haber dicho adiós al juego.

“Mi papá es inolvidable porque han pasado 41 años de su retiro y todavía lo recuerdan”, dijo la hija, quien estuvo acompañada de su esposo Rafael Ramos y una de las nietas de Tito, Fabiola.

Ortiz fue apodado por el fenecido narrador Manuel Rivera Morales como el “Géminis 4″ (misión espacial de la NASA de 1965), ya que se le atribuía que ‘volaba’ en la cancha por su descomunal salto, ya fuera para donquear el balón, rebotear o bloquear.

Y utilizando esa misma analogía, aunque dijo que lo extrañará físicamente, Wanda señaló en su mensaje en el acto religioso, “diste un salto y un brinco bien alto, y llegaste al cielo”.

Wanda Ortiz, hija Tito Ortiz, conversa con el dirigente Julio Toro. (VANESSA SERRA DIAZ)

Exestrellas del Baloncesto Superior Nacional (BSN), pero también de la Selección Nacional como sus excompañeros de los Vaqueros Rubén Rodríguez, Alberto Zamot y Luis Brignoni, así como otras importantes figuras del pasado del quinteto boricua como Mario “Quijote” Morales y Ángel “Cachorro” Santiago, fueron algunos de los que presenciaron los actos fúnebres.

Y como suele pasar en estos acontecimientos, a pesar de la pena por el fallecimiento de un amigo, no faltaban las anécdotas, las risas provocadas por buenos recuerdos, y hasta el junte para fotos entre amigos que hacía tiempo no se veían y que se reencontraron en el velatorio.

“Yo me crié en Sierra Bayamón, que era como a 15 o 20 minutos de la (cancha) Pepín Cestero. Y fue de los primeros grandes jugadores que yo vi. Yo iba a la Pepín a ver Baloncesto Superior de Bayamón. Y a pesar de que no era fanático de los Vaqueros, era la cancha más cerca que me quedaba, y obviamente en esos tiempos Bayamón tenía el mejor equipo de Puerto Rico. Tito era parte integral de ese equipo”, recordó Quijote Morales, quien al igual que su ídolo Tito Ortiz, fue Novato del Año en el BSN con 10 años de diferencia en 1975 con los Cangrejeros de Santurce.

“Yo empecé en 1975 y jugué seis años en contra de él. Me recuerdo haberlo visto en la Pepín… volaba. Por eso le decían el ‘Géminis 4′. Sus donqueos fabulosos… y tenía una ‘jumpa’ bien buena, que la tiraba de bien lejos. Era un ganador y un caballero en la cancha”, dijo Morales.

“En ese 1975 y 76, fueron grandes momentos. Tito, Teo Cruz y Raymond Dalmau eran mis jugadores favoritos. Y jugar en contra de ellos, a uno le daba, perdonando la palabra, un culillo, que uno tardaba como 10 minutos en que se le pasara”, agregó riendo Morales, quien luego tuve una ilustre carrera con los Mets de Guaynabo y en el Equipo Nacional.

Otro de los que se personó al velatorio de Ortiz fue el panameño Rolando Frazer, quien jugó en contra de Tito solo dos temporadas en el BSN pues él llegó para la campaña de 1980 como refuerzo de los Polluelos de Aibonito, y después de la siguiente temporada en 1981, Ortiz se retiró luego de 17 años con los Vaqueros.

Sin embargo, ya Frazer lo conocía desde mucho antes.

“Cuando yo llegué aquí, ya estaba en la selección de mi país. Yo empecé en la selección en 1974. Yo había jugando ya cinco o seis años en contra de Tito con la selección. Era un jugador extraordinario y en la posición que jugaba, que era la tres y la dos, era muy inteligente, versátil y hacía muchas cosas en la cancha. Siempre nos hacía daño en la selección nacional (de Panamá)”, dijo Frazer a El Nuevo Día.

Flor Meléndez, quien llegó al velatorio en el Rubén Rodríguez, resaltó las habilidades de Tito Ortiz como jugador. (VANESSA SERRA DIAZ)

Para el reputado dirigente Flor Meléndez, quien antes fue jugador y debutó en el BSN el mismo año que Ortiz, 1965, el otrora escolta que fue a tres Olimpiadas de 1968 a 1976 era un canastero al que había que ir a ver a la cancha.

“Como jugador fue espectacular. Creo que era el jugador de ese momento en la liga. El que quería ver un espectáculo, tenía que venir a verlo a él. Tenía un salto que no lo tenía nadie, y era un jugador ofensivo”, reconoció Meléndez. “Él tuvo un impacto el primer año que llegó. Otros tardaron unos años, pero él impactó desde el primer año”.

Ortiz no solo fue Novato del Año en 1965, sino que fue el mejor defensa de 1974 y formó parte de la dinastía vaquera que ganó cinco campeonatos consecutivos en el BSN entre 1971 y 1975. Cuando se retiró en 1981, lo hizo con un total de ocho títulos en su resumé.

“Puedo decir que llevaba 41 años retirado y mi papá es un legado inolvidable”, recalcó su hija Wanda Ortiz en un aparte con la prensa y destacando que cuando los miembros actuales de la plantilla de los Vaqueros acudió este jueves a realizar una guardia de honor junto al féretro de su padre, ella le dio un mensaje a los canasteros.

“Cuando el equipo de Bayamón vino a hacer guardia de honor, ‘El Cubanazo’ (el pívot Ismael Romero) me dijo: ‘Leí sobre tu papá y es impresionante su historia’. Y a todos les dije, ‘emulen su resultado’. Papi no tan solo fue baloncelista, tuvo otras cualidades en el deporte y como persona, que lo hacían diferente”.

La hija de Tito recordó que su papá fue parte de una época en que la franquicia de los Vaqueros trataba a todos como una familia. Y Rubén Rodríguez, quien fue compañero de Tito en los Vaqueros y con la Selección Nacional, da fe de ello.

“Tito para mí es mi ídolo. Él fue bien importante en mi carrera. Te diría más… cuando fueron a firmarme los Vaqueros, él fue con Hetin Reyes y con Bobby Muñoz, que eran los apoderados. Él (Tito) llegó con ellos para hablar con mi mamá para firmarme, y después de eso estuvimos juntos con los Vaqueros y la Selección sobre 12 años entre ambos equipos. Y hasta el día de su partida, porque éramos compañeros de trabajo en Recreación y Deportes (Bayamón)”, dijo Rodríguez, con cuyo nombre fue bautizada la instalación en la que hoy juegan los Vaqueros.