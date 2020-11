LeBron James podrá seguir como una constante en las Finales de la NBA y sumar más campeonatos en lo que le resta de su carrera y, para muchos fanáticos del deporte, no se acercará jamás a la grandeza que arropa a Michael Jordan.

Nadie puede negar que el cuarto campeonato conquistado por James con los Lakers de Los Ángeles el pasado mes lo coloca entre los mejores jugadores en la historia de la liga. De hecho, nadie tiene tres títulos con tres equipos diferentes como lo que acaba de alcanzar el delantero estelar de 35 años, ganador de dos con el Heat de Miami, uno con los Cavaliers de Cleveland y ahora uno con los Lakers.

No obstante, el debate sobre quién merece ser llamado el mejor de todos los tiempos parece ser que siempre apuntará a Jordan por más récords que conquiste James.

“Para mí no hay debate”, dijo el extécnico del Baloncesto Superior Nacional (BSN) Tony Ruiz tras los nuevos logros de James en un año atípico por la introducción de la ‘burbuja’ para terminar el torneo en medio de la pandemia de COVID-19.

“LeBron sigue aumentando su legado, pero el más grande sigue siendo Jordan, con el respeto de lo que ha hecho LeBron y lo que pueda hacer en el futuro. LeBron será un gran jugador que estadísticamente tendrá unos números impresionantes. Pero un jugador de la grandeza, de la calidad, y mejor de todo los tiempos, no hay pregunta ni contenido porque sigue siendo Jordan”, agregó.

La defensa de los discípulos de Jordan siempre será su marca inmaculada en las Finales. El actual dueño de los Hornets de Charlotte apareció en seis durante los años noventa con los Bulls de Chicago –tres veces de manera consecutiva en dos ocasiones– y ganó el título en cada una de las series, al igual que el premio de Jugador Más Valioso. Incluso hay quien dice que no ganó otros por su sorpresivo retiro entre las rachas.

El récord de 6-6-6 parece superar todo lo que James ha logrado en su carrera de 17 años, siendo el rostro principal de la NBA por década y media. James acumula 10 finales, ocho de ellas de manera consecutiva con cuatro títulos. Solo dos jugadores lo superan: Bill Russell con 12 y Sam Jones con 11.

Con 35 años, James muy bien podría empatar la marca de Jordan con seis títulos en los próximos años. Sin embargo, lograrlo con una mayor cantidad de apariciones en las Finales le resta méritos frente a Jordan en el debate de los aficionados. Jordan conquistó todos sus títulos en apenas 81 encuentros de playoffs. James va por 260 partidos de postemporada, marca histórica quebrada este año.

El exjugador Edgar Padilla asegura que el número de campeonatos no es lo que define quién es el mejor. Si fuera así, Russell debería ser considerado el mejor de todos los tiempos porque ganó 12 cetros, pero su nombre no está en la conversación.

“Pienso que los campeonatos no son la razón por el cual considerar quién es el mejor. Para mí es un asunto del nivel de excelencia con el que tu ganas. No es cuánto ganas, es cómo tu ganas”, destacó Padilla.

“LeBron puede ganar dos o tres campeonatos más y será LeBron. Pero Jordan fue Jordan porque fue el dueño absoluto del escenario de principio a fin. No durante un cuarto del juego, no en la última jugada. Cuando jugaba, todo el mundo sabía que a la hora de la verdad, él iba a dominar el juego. Que podía tomar a su antojo los últimos cinco minutos del juego y meter canasto tras canasto para asegurar el triunfo. Jordan lo hizo así toda su carrera”, agregó Padilla quien además destaca que el juego durante la época de Jordan era más física versus el juego ‘soft’ que se juega en estos tiempos.

Ruiz concuerda con Padilla en que la leyenda de Jordan es superior por la manera en que jugó, un feroz tirador que no titubeaba en echarse completo su equipo en sus hombros para conseguir victorias con su instinto asesino en la cancha (no olvidemos que canastos de John Paxson y Steve Kerr lo ayudaron a asegurar cetros). James, por su parte, es un canastero altruista, sin dudar en pasar la bola en momentos ‘clutch’. Que James no ataque al canasto en momentos definitivos como lo hizo Jordan, y hasta incluso el fallecido Kobe Bryant, ha sido siempre un argumento en su contra cuando se hace la comparación.

El último ejemplo en el quinto partido de la pasada Final frente al Heat, con los Lakers arriba 3-1 en la serie, cuando James pasó el balón al trespuntista Danny Green en los últimos segundos para un canasto que le hubiera dado el triunfo a Los Ángeles si lo hubiera acertado.

Si vamos a las estadísticas, James ha lanzado de 15-7 en momentos de ‘clutch’ en partidos de playoffs, tres de ellos en el último intento del partido, mientras que Jordan terminó de 11-5 en oportunidades para sellar triunfos de postemporada, con cinco expirándose el tiempo reglamentario.

“Hay grandes jugadores que se recordarán por sus ejecutorias, campeonatos, presencia, liderazgo y grandeza. Y hay grandes jugadores que serán recordados por sus habilidades y números. Ese es el caso de Jordan y James”, apuntó Ruiz.

No obstante, Padilla piensa que James no ha sabido usar todas las herramientas que tiene para ser el mejor.

“Dios le dio todas las herramientas. Mide 6′9, pesa 260 libras sólidas, driblea, se sabe postear. Tiene todo para el ganar por sí solo. Sin embargo, ha perdido más de lo que ha ganado”, destaca Padilla.

Ciertamente, la popularidad de Jordan arrasó el planeta durante los noventa gracias a sus ejecutorias. En cada esquina del mundo conocían de las hazañas del número 23 y los Bulls. También, eran tiempos en los cuales comenzaban a globalizarse las comunicaciones y la NBA penetró los mercados internacionales con Jordan de portaestandarte y máxima figura del baloncesto.

James, por su parte, acapara los titulares por su compromiso con los derechos civiles e injusticias raciales, reclamando que el atleta no debe limitarse a ser atleta, sino que tiene la plataforma para crear cambio en la sociedad, algo que Jordan esquivó durante su carrera como jugador (su famosa cita “los republicanos compran zapatillas también”).