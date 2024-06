Puerto Rico llegará al Repechaje Olímpico sin efectuar partidos de fogueos, pero a Carlos Arroyo no le “preocupa”

Sin preocupaciones

“No me preocupa tanto porque lo muchachos han estado activos jugando y están en ritmo. Si fuese que nosotros comenzamos una preparación de cero, inactivos un mes y medio, obviamente hubiéramos tomado la decisión de foguear con algún equipo. No me preocupa. Se les da seguimiento a los muchachos todos los días. Toco base de las cosas que veo en los juegos y en lo que entiendo deben mejorar”, sostuvo Arroyo.

“Están en ritmo. El nivel del BSN es fuerte, físico, que nos exige dar el máximo todos los días. Ese impulso que tenemos es necesario y nos tranquiliza que no estamos en cero, que no venimos de una pausa larga. Es cuestión de ponernos en la misma página y darle continuidad a lo que estamos haciendo”, añadió Colón.

“Estoy bien contento. Muchas cosas tienden a surgir en el camino. Lesiones, compromisos con sus carreras y respectivos equipos. Gian es un jugador que se supone estuviese con nosotros en el Mundial y por lesión no pudo. Igual con Alvarado. Una confección que se hizo basado en la experiencia de muchos de ellos. Un torneo tan importante requiere experiencia. Un jugador como Gian nos trae eso en su posición (escolta). Trae ese liderato que necesitamos. En esa área nos va a dar cosas que no tuvimos en el Mundial”, apuntó Arroyo.

“(El grupo) Se ha ganado estar. No vamos a inventar, estructurar nuevamente el equipo en todas las piezas, sino buscar en ciertas áreas que podamos fortalecer, cosas que al mejor Nelson quiera mejorar en la ofensiva y defensiva y poder brindarle el mejor equipo posible para que se sienta cómodo a la hora de liderarlo. Le doy A+. Es un estudio que llevamos tiempo haciendo, buscando cómo una rotación puede funcionar con otra. No te puedo decir que tenemos todas las contestaciones correctas. Simplemente, le dedicamos a esto día y noche para estar tranquilos de que las decisiones que tomamos en cuestión de estructura van a fluir en cancha”, detalló Arroyo.

Strawther no aceptó

“Hice los acercamientos durante todo el año. Fui a partidos. En el caso específico de Julian, tuve conversaciones con los coaches, gerente general, agente y los escuchas de Denver. Todos estaban de acuerdo con que formara parte de este evento. Entendían que el nivel FIBA lo iba a desarrollar su juego. Fue una decisión que tomó con su agente de no jugar. Estuve en desacuerdo con esa decisión que tomaron. Se les respeta. Entiendo que Julian es un jugador que hay que mantenerle las puertas abiertas. Para estar aquí, lo tienes que querer. Ahora mismo, en su mente y sus planes no está la Selección Nacional”, subrayó.

Harkless cambió de opinión

En el caso del escolta de la Euroliga y la Liga Endesa de España, Markus Howard, no fue hasta la semana pasada que se tomó la decisión de no integrarlo debido al nacimiento de su primer hijo en Arizona cerca de la fecha del torneo.

Markus quería estar

“Está desilusionado porque no puede estar y jugar junto a su hermano (Jordan). Un orgullo bien grande para ellos y su familia. Cuando se enteró que iba a ser padre, al primero que llama a es a mí porque me había dado su palabra. Entiende los esfuerzos que se hicieron (para el cambio de ciudadanía deportiva). Fue hasta la semana pasada que decidimos que estuviera con su esposa. Le dimos las mismas opciones (en Puerto Rico) pero es su primer hijo y su esposa quiere estar en su casa, rodeada de su familia que la va a ayudar durante el proceso”, compartió.

“Como Federación, si pensáramos que no tuviéramos posibilidades, no hubiésemos solicitado el evento. (En el Mundial) Luego del juego de Serbia, que nos pegamos a nueve puntos luego de perder por 25; y el partido de Italia que estuvimos perdiendo por tres en el cuarto periodo, me acerqué a Carlos y le dije que tendríamos una posibilidad de clasificar a las Olimpiadas si hacemos el torneo aquí. ¿Qué crees si lo pido? Me dijo que metiera mano. Por eso estamos haciendo esto. Nos hemos aventuramos a tener en este gran reto de montar este evento mundialista. Queremos clasificar”, comentó Ramos.