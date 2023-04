Un día después de quitarle al invicto a los Atléticos de San Germán, los Leones de Ponce volvieron a las andadas y cayeron a domicilio el lunes frente a los Osos de Manatí.

El conjunto ponceño, semifinalista del pasado torneo, marcha actualmente en el quinto lugar de la Sección A del Baloncesto Superior Nacional (BSN), fuera de puestos de playoffs, y con récord de 2-4.

El entrenador argentino Sergio “Oveja” Hernández fue autocrítico con el irregular inicio de su equipo en el torneo. El extécnico de la selección de su país está debutando en el torneo local.

“Dependemos mucho de las individualidades y no somos buenos a nivel defensivo. Si no conseguimos eso, no encontraremos la regularidad que buscamos”, expresó Hernández, que cuenta con más de mil partidos dirigidos en la liga argentina de baloncesto, en donde acumula 13 títulos nacionales.

PUBLICIDAD

“Quizás ganemos un partido, pero vamos a perder dos. La idea es encontrar un estilo y una idea, que no la tenemos. Esa es la realidad. A mí es al que más me duele, porque soy el entrenador”, agregó en entrevista con El Nuevo Día.

Luego de iniciar la temporada 2023 con un triunfo como local 103-101 sobre los Capitanes de Arecibo, los 14 veces campeones del BSN sucumbieron 86-84 contra los Indios de Mayagüez, 99-89 ante los Piratas de Quebradillas y 91-83 frente a los campeones Vaqueros de Bayamón.

Y si bien lograron su segunda victoria, también como local, el domingo 107-89 contra San Germán –en un partido donde fue expulsado (y multado) el dirigente Eddie Casiano– los Leones cayeron el lunes nuevamente, esta vez ante un Manatí, que tenía marca previa al juego de 0-5.

Eric Paschall (35) viene de un pobre rendimiento en el revés ante Manatí. Los Leones enfrentan el miércoles a los Indios. (Carlos Romero)

¿Qué sucede en la Ciudad Señorial?

¿No está llegando el mensaje o toma tiempo adaptarse a otro estilo de juego?

“El entrenador tiene que adaptarse a lo que hay”, sostuvo Hernández. “Es cierto que los argentinos somos (y fomentan) un básquetbol muy europeo, por varias razones. No tenemos el atleticismo y tenemos que disimular todo. Hay que siempre tener un ‘IQ’ elevado, leer mucho el juego y respetar sistemas, así como excelente defensa”, prosiguió.

“El jugador norteamericano tiene otro concepto del juego. Pero no lo puedo utilizar de excusa. A veces, llevar mucha información al jugador es contraproducente. No se puede sobrecargar. Le quita naturaleza. Después no somos ni una cosa, ni la otra”, añadió.

PUBLICIDAD

Los Leones vuelven a la acción hoy, miércoles, cuando reciban a Mayagüez.

De sus dos refuerzos, Cameron Oliver ha sido el más consistente con registros de 17.2 puntos y 10.5 rebotes.

Eric Paschall, por su parte, promedia 15.7 tantos, pero viene de una mala noche ofensiva ante Manatí en donde se fue de 14-2 de campo con apenas seis puntos y cuatro pérdidas de balón.

Con 6′6″ de estatura, Paschall registra 5.5 rebotes por cotejo, al igual que el armador Jezreel De Jesús.

“Tengo que tener la urgencia de aliarme con el grupo. Ir haciendo cultura, para encontrar como ganar. Porque al final, esto es un negocio. Y hay que ganar”, abundó Hernández.

Sobre la fanaticada ponceña, el piloto argentino describió su exigencia como “un problema lindo”.

“En Ponce son fanáticos ‘lindos’, los prefiero así, ‘complicados’. Es un problema lindo tener una fanaticada que te exige. Porque al menos vienen a la cancha. Estoy contento con ellos. Tienen derecho a enojarse cuando las cosas no van bien. Aquí no hay gente agresiva, son afectuosos. Si te tienen que decir algo, te lo van a decir. Pero en Argentina, por ejemplo, es peor”, destacó.

“ Esta liga es mejor de lo que esperaba en varias cosas. Nunca dudé de la pasión del básquetbol aquí, porque es el deporte número uno ” Sergio Hernández / dirigente argentino de Ponce

Antes de la jornada de ayer, Ponce lideraba las anotaciones por juego del BSN con 90.7 en seis compromisos y figuraban segundos en asistencias repartidas, con 20.7.

Sin embargo, eran novenos en rebotes ofensivos (9.0), sextos en rebotes en general (34.7) y primeros en pérdidas de balón, con 13.8.

Eran, igualmente, el tercer conjunto que más puntos permitía de sus rivales con 92.5 al igual que los Cangrejeros de Santurce, solo superados por los Grises de Humacao (95.0) y Mets (96.5).

PUBLICIDAD

“Esta liga es mejor de lo que esperaba en varias cosas. Nunca dudé de la pasión del básquetbol aquí, porque es el deporte número uno. Te paran en la calle… En Argentina esto solo pasa con los futbolistas, salvo el caso de Emmanuel “Manu” Ginóbili y algún otro nombre importante más”.

“Respeto mucho la historia del baloncesto boricua. Soy amigo de Flor Meléndez, de Julio Toro, de José “Piculín” Ortiz y de Jerome Mincy. Jugué incluso contra Eddie (Casiano) en 1995-96 en unos playoffs en Argentina. Considero que conozco la historia de Puerto Rico más que muchos jóvenes en la isla”, aseguró.

Hernández reveló que su intención es que, mediante avance la campaña, el equipo empiece a viajar juntos a los juegos de visitantes.

“Aquí no nos falta nada. Tenemos todas las herramientas en esta gran organización. Pero la idea es que, en algún momento, en ciertos partidos comencemos a viajar juntos. Por ahora no es así, porque no los quiero abrumar”, señaló.

“Todavía no estoy conforme con el juego. Estamos probando cosas. El equipo tiene cierta estirpe americanizada, pero pretendo que sigamos elevando nuestro nivel”, apuntó.

Con la albiceleste, Hernández ganó la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de 2008 y se quedó con la presea de plata en el Mundial de 2019.

Tiene récord de 84-32 con la selección argentina para un 72.4 en porcentaje de victorias.