Stephen Thompson Jr. tuvo un debut discreto en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Vaqueros de Bayamón el martes en Humacao.

El escolta anotó seis puntos con dos rebotes en 18 minutos, saliendo del banco, en un partido que los estelares fueron los protagonistas en la remontada 86-85 frente a los Grises.

Es un asunto entendible para Thompson Jr., de 25 años, consciente que afronta semanas de adaptación en uno de los quintetos más aceitados en el torneo, dueños de la mejor marca en lo que va de la competencia este año.

“Se sintió muy bien (debutar). Estuve esperando esto por mucho tiempo. Estoy feliz y emocionado de estar allá afuera y crear una química con los muchachos. Fue bueno jugar frente a los fanáticos que se dieron cita en un juego en la carretera”, dijo Thompson luego del encuentro.

Bayamón, 15 veces campeón del BSN, y con récord de 16-6, tiene como núcleo principal a Ángel Rodríguez, Javier Mojica, Benito Santiago Jr. e Ysmael Romero.

“Es un buen equipo. Tienen mucha química. Son inteligentes y saben qué hacer en la cancha. Mucha experiencia con ganar. Va a tardar un poco para mí acoplarme pero lo haré de la mejor manera. Espero que pase más temprano que tarde. Crear esa química será clave”, agregó.

Thompson Jr. llegó a la isla durante la madruga del viernes. Viene de jugar en la Serie A de Italia con el Reggio Emilia, ayudando al equipo a regresar a la postemporada luego de una ausencia de cinco años, con promedios de 8.1 puntos, 1.6 rebotes, 1.3 asistencias y 1.2 cortes de balón en 21.7 minutos por partido. También, vio acción en la Eurocopa de FIBA, llegando a la final del certamen de clubes.

El canastero, quien tiene raíces en Ciales y Guayama por sus abuelos, fue selección de primera ronda de los Vaqueros en 2019 antes de la compra de la franquicia por el receptor de Grandes Ligas Yadier Molina. El año pasado, visitó Puerto Rico y estuvo presente en un partido de los Vaqueros en el Coliseo Rubén Rodríguez, donde quedó convencido para estampar su firmar con el conjunto.

“Cuando visité al equipo, me gustó lo que vi, me gustó el grupo. Me sentí en casa porque me hicieron sentir cómodo. Eso fue grande para venir aquí a jugar. Los fanáticos son asombrosos. Es positivo ser parte de un equipo como este, con gente increíble, profesionales. Todo aquí se mueve cómodo, en especial para mí que soy nuevo. Es importante para mí”, compartió.

Thompson Jr. no es un total extraño en los Vaqueros. Jugó para el dirigente Nelson Colón en su estreno en la Selección Nacional en la ventana clasificatoria al Mundial de FIBA 2023 el pasado febrero, con partido frente a Estados Unidos y Cuba. Promedió 7.0 puntos en dos encuentros.

“No hemos hablado de algo específico todavía. Pero como jugador profesional es ayudar al equipo a ganar. Lo que pueda hacer por el equipo para ganar lo haré”, indicó.

Emocionado con la Selección Nacional

Thompson Jr. atesora vestir finalmente el uniforme de Puerto Rico, algo que quería hacer desde niño.

“Me fue bien. Fue una buena experiencia estar con los muchachos. Fue un honor. Sentí mucho orgullo, personalmente, para mi carrera. Ahora para este verano, ojalá sea parte del equipo y jugar en la isla”, expresó.

Stephen Thompson viene de debutar también con el Equipo Nacional. (Suministrada / FIBA)

Es una experiencia que quiere que su hermano menor, el también jugador Ethan Thompson, viva en el futuro. Ethan, quien militó con Oregon State en la División I de la NCAA, juega en la G-League con los Bulls de Windy City.

“Mi hermano quiere hacerlo; tiene la misma pasión que yo. Es algo que quiere hacer también. Cuando el tiempo llegue, que espero sea pronto, estará ahí”, dijo.