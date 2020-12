Los Leones de Ponce ganaron en marzo su choque inicial de 2020 cuando la temporada del Baloncesto Superior Nacional arrancó, volvieron a salir airosos en el reinicio del torneo hace tres semanas, y triunfaron el miércoles en su cierre de la fase regular con un canasto de tres puntos de Ángel Daniel Vassallo restando solo segundos.

Pero nada de eso dictó lo que fue una atípica y atribulada campaña para los subcampeones de 2019, que sorpresivamente se quedaron fuera de la postemporada y fueron el primer equipo en salir de la burbuja del hotel Wyndham Grand Río Mar de Río Grande.

Con balance de 5-7, empatados en la novena posición con los Atléticos de San Germán, pero décimos y últimos por su revés ante el ‘Monstruo Anaranjado’ hace más de una semana, miembros de la organización mencionaron varios factores que incidieron en su decepcionante actuación en la ‘burbuja’, sin querer ponerlos como excusa.

“No hay excusas porque todos los equipos han tenido sus adversidades, y son parte del juego”, reconoció el gerente general de los Leones, Gabriel Ortiz. “Lo que sí es que en la burbuja, al ser solo nueve juegos, cada juego tenían un mayor por ciento de relevancia”.

Y aunque por su lado el dirigente Wilhelmus Caanen sabe que otros quintetos tuvieron sus serios aprietos, como Bayamón con los contagios con COVID-19 de varios jugadores antes de entrar a la burbuja, al igual que Aguada antes de la reanudación del torneo, dijo que para hacer un análisis objetivo, hay que reconocer también que a los Leones se les sumaron varios inconvenientes uno detrás del otro.

“No soy el entrenador que me siento a poner excusas. Pero tengo que hacer un análisis genuino y desde un principio no tuvimos todas las piezas que esperábamos tener. Empezamos sin Víctor Liz, sin Matt López ni Yao (Carlos López). Y lamentablemente Tony Mitchell no fue el refuerzo que esperábamos. Y eso, poco a poco, fue calando en el espíritu y la confianza del grupo”, aceptó Caanen, quien aseguró sentirse en deuda tanto con la familia Misla (los apoderados Gerardo y Oscar Misla), así como con el gerente y con la fanaticada de Ponce.

“Tuvimos expectativas y dependimos mucho de un grupo joven, con gran deseo de lucir bien”, agregó el piloto mencionando a los novatos Haanif Cheatham y Georgie Pacheco, y a Luis López, quien apenas tiene 26 juegos en dos temporadas desde su debut en 2019. “Pero creo que la falta de experiencia nos pasó factura. Y es bien difícil en un torneo tan competitivo y corto, darle responsabilidad a unos chamacos tan jóvenes, y que dos veteranos como Carlos (Rivera) y Danny (Vassallo) asuman toda la responsabilidad en un torneo tan fuerte y atropellado en el que no habían días de descanso”.

Los Leones entraron a la burbuja en Río Grande con balance de 2-1 y en las posiciones de vanguardia. Pero poco a poco fueron cayendo y sufriendo varias derrotas abiertas y aparatosas que minaron la moral del equipo. Así lo reconocieron Caanen y el gerente, Gaby Ortiz. Al final, Ponce jugó para apenas 3-6 en Río Grande.

Ortiz incluso admitió que sabían que por ser un grupo con muchos jóvenes y con veteranos que no necesariamente llevaban mucho tiempo jugando juntos, engranar sería difícil en un torneo abreviado de solo nueve partidos.

“Tratamos de contrarrestar eso porque fuimos el primer equipo en practicar, pero fuimos (al torneo) sin foguear y no es lo mismo. En temporadas anteriores Ponce ha tenido malas rachas, hemos cambiado de refuerzo y hemos terminado en posición de competir. Aun así fuimos el primer equipo en cambiar de refuerzo. En ese mismo juego contra San Germán (23 de noviembre) yo estaba en la pelea cuando retiran a Eric Dawson de juego”, agregó Ortiz recordando al importado que no pudo concluir el partido cuando el BSN ordenó su salida en el tercer periodo pues el equipo no había recibido aún la carta de transferencia del canastero.

“No puedo señalar culpas porque en todo caso el equipo no rindió. Y en todo caso tengo yo que reconocer la contratación desacertada de Tony Mitchell como refuerzo”, añadió Ortiz.

Entre todos los males, Caanen y Ortiz pueden ver ángulos positivos, como fue la demostración de Cheatham, López y Pacheco, quienes perfilan como futuro de la plantilla. Así mismo, aunque no quisieron hablar categóricamente de lo que les espera escogiendo primeros en el próximo sorteo de jugadores de nuevo ingreso, el gerente sí reconoció que podrán adquirir buen talento.

Para ese sorteo de 2021 serán elegibles el armador Jhivvan Jackson, el nieto de Flor Meléndez e hijo del exjugador panameño y nacionalizado para jugar en Puerto Rico Leroy Jackson, quien fue uno de los mejores anotadores de la NCAA la pasada temporada, en su tercer año con la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA). En el sorteo también pudiera estar el delantero Arnaldo Toro, un jugador de impacto en la pintura y buen reboteador.