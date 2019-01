Los Ángeles— Los Dodgers adquieren a un bateador derecho para complementar un profundo orden al bate cargado a la izquierda al llegar a un acuerdo con el jardinero A.J. Pollock.

Polllock y Los Ángeles acordaron un contrato por cuatro años y $55 millones, dijo el jueves a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones. La persona habló bajo condición de anonimato debido a que el pacto no se ha anunciado.

El acuerdo incluye una opción del jugador por 10 millones para 2023 y una recisión de 5 millones que llevaría el contrato a los 60 millones por cinco temporadas. Pollock podría rescindir el contrato después de la campaña de 2022 y $45 millones y convertirse nuevamente en agente libre, si cumple con cierto número de apariciones al plato.

El jardinero de 31 años bateó para .257 con 21 jonrones, 65 carreras remolcadas y 13 bases robadas en 113 partidos con los Diamondbacks de Arizona.

Ocupará el vacío creado cuando los Dodgers canjearon a los jardineros y bateadores derechos Yasiel Puig y Matt Kemp a Cincinnati a cambio de un par de prospectos el mes pasado.

Se prevé que Pollock cubra el jardín central y el manager Dave Roberts alterne en las esquinas a Cody Bellinger, Chris Taylor, Enrique Hernández, Joc Pederson, Andrew Toles y posiblemente al prospecto Alex Verdugo.

Pollock se perdió casi dos meses de temporada el año pasado debido a una fractura en el pulgar izquierdo, la más reciente de una larga lista de lesiones que han limitado a Pollock a 113 partidos desde que fue al Juego de Estrellas en 2015.