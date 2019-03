Bryce Harper y los Filis de Filadelfia pactaron un contrato de $330 millones y 13 años, el acuerdo más voluminoso en la historia del béisbol, informó a The Associated Press una persona al tanto de las negociaciones.

La persona habló el jueves con la AP con la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo no será finalizado hasta que el estelar jardinero de 26 años cumpla con los exámenes físicos de rigor.

Le sigue el acuerdo de Manny Machado con los Padres de San Diego de $300 millones por 10 años. (The Associated Press)

En medio de la Serie Mundial de 2007, Alex Rodríguez optó por probar la agencia libre. El resultado: un acuerdo de $275 millones por 10 años con los Yankees de Nueva York. (The Associated Press)

Antes de ser cambiado a los Yankees en el 2004, Rodríguez firmó su primer mega contrato con los Vigilantes de Texas de $252 millones por 10 años en el 2001. (The Associated Press)

Después de ganar dos Series Mundiales con los Cardenales de San Luis, Albert Pujols decidió mudarse en el 2012 a Los Ángeles por un contrato de 10 años y $240 millones. (The Associated Press)

En 2014, Robinson Canó firmó un contrato similar al de Pujols ($240 por 10 años) con los Marineros de Seattle. (The Associated Press)

En 2016, El lanzador David Price firmó por 7 años y $217 millones con los Medias Rojas de Boston. (The Associated Press)

En 2012, Prince Fielder estampó su firma en un contrato de $214 millones por nueve años. Se tuvo que retirar en el 2016 por lesiones en el cuello. (The Associated Press)

El derecho Max Scherzer firmó por 7 años y $210 millones con los Nacionales de Washington en el 2015. (The Associated Press)

El abridor Zack Greinke consiguió $206.5 millones por 6 años con los Diamondbacks de Arizona en el 2016. De la lista, es el pelotero que gana más al año con $34.4 millones. (The Associated Press)

Harper eclipsó el pacto de 325 millones y 13 millones que el jardinero Giancarlo Stanton acordó previo a la temporada de 2015 con los Marlins de Miami. Su valor promedio anual de 25.4 millones de dólares le ubica 14to en la historia.

También deja atrás el previo tope alcanzado por un agente libre, fijado la semana cuando el infielder Manny Machado firmó por 300 millones y 10 años con los Padres de San Diego.

Harper recibirá 20 millones de dólares al firmar, y un salario de 10 millones este año. Su salario será de 26 millones en cada una de las siguientes nueve temporada y 22 millones en cada uno de los últimos tres. Los pagos son inmediatos.

Filadelfia fue uno de los equipos más activos del receso invernal, con los fichajes del jardinero Andrew McCutchen por 50 millones de dólares y tres años y el relevista David Robertson por 23 millones y dos años. Adquirieron al receptor J.T. Realmuto y al campocorto Jean Segura por medio de canje.

Tras liderar su división a inicios de agosto, los Filis cerraron con foja de 16-33 en sus últimos 49 juegos de la pasada campaña. Al quedar con marca de 80-82, acabaron con un saldo negativo por sexta temporada seguida.

San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles también buscaron adquirir a Harper en semanas recientes.

Harper ha sido nombrado para el Juego de Estrellas en seis de sus siete temporadas en las Grandes Ligas y fue el ganador unánime del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2015

Washington lo seleccionó primero en el draft de 2010 y lo subió a las mayores menos de dos años más tarde, cuando Harper tenía apenas 19 años. El toletero fue nombrado Novato del Año de la Nacional en 2012, cuando los Nacionales ganaron su primer título divisional y debutaron en la postemporada.

Harper fue además parte integral del equipo que añadió títulos de la División Este de la Liga Nacional en 2014, 2016 y 2017 y nunca finalizó por abajo del segundo puesto en sus siete años.

Su mejor año fue el de 2015, cuando bateó .330, con 42 jonrones, 99 empujadas, 118 carreras y 124 boletos, con OPS de 1.109.

El año pasado, bateó 34 jonrones y empujó 100 carreras, además de recibir 130 boletos, aunque su promedio de bateo cayó a .249. Jugó más de un tercio de sus partidos en el jardín central en lugar de su puesto usual en el derecho, debido a lesiones de sus compañeros.