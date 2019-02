Fort Myers, Florida - No es un secreto que los Medias Rojas de Boston no contemplan tener a tres receptores en su plantilla como hicieron en el 2018, y eso no ha pasado desapercibido por Christian Vázquez.

El receptor bayamonés, sin embargo, no dejará que las especulaciones se conviertan en una distracción esta primavera ya que son situaciones que no controla.

“Pienso que tengo que venir todos los días a trabajar y dar el 100 por ciento, y entonces ellos (la gerencia) tomarán la decisión de quién se va y quién se queda. Uno no puede controlar eso, ellos son los jefes. Después que haya trabajo y entre el dinero al banco para pagar las cuentas, eso es de lo único que uno se preocupa”, aseguró Vázquez a El Nuevo Día luego de una práctica en el JetBlue Park en Fort Myers, Florida.

Vázquez, el venezolano Sandy León y Blake Swihart compartieron las labores en la receptoría el año pasado, pero la situación ideal, según el presidente de operaciones de Boston, Dave Dombrowski, y el propio manager Alex Cora, es que solo hayan dos catchers, lo que convertiría el tercero en ficha de un posible cambio.

“Creo que fue sumamente difícil cargar con tres receptores el año pasado. Una situación perfecta es tener dos, pero vamos a ver qué sucede”, explicó Cora.

“Creo que es muy temprano hablar sobre eso, tenemos un spring training completo para tomar decisiones, uno nunca sabe; las lesiones suceden y quizás podamos cargar con los tres. Hay que ser paciente y ver qué sucede en el campo de entrenamiento y después tomaremos una decisión”.

Vázquez reconoció que sería triste decirle adiós a los Medias Rojas, equipo con el cual firmó después de ser seleccionado en la novena ronda del draft del 2008 y más aún después de ganar una Serie Mundial el año pasado.

“Uno está haciendo esto desde pequeño. Es un privilegio estar aquí (en las Grandes Ligas) jugando y más con esta organización que tiene mucha historia en el béisbol. Firmé desde joven aquí y sería triste salir de esta organización a la que le he dedicado toda mi vida, pero estamos trabajando fuerte, y vamos a dejar que ellos tomen su decisión”.

Espera una mejoría

Vázquez, quien el pasado marzo firmó una extensión de tres años por $13.5 millones que incluye una opción del equipo para el 2022, indicó que su enfoque es prepararse para el inicio de temporada en la cual espera un repunte en todas las facetas del juego.

En lapasada campaña promedió .207 con tres jonrones y 16 carreras impulsadas en 251 turnos y se perdió casi dos meses debido a una fractura en el dedo meñique derecho. Pero durante la postemporada, abrió 11 de los 14 encuentros de los Medias Rojas camino al título de la Serie Mundial.

“Me siento súper. Logré una de mis grandes metas al ganar la Serie Mundial y ahora vamos a tratar de hacerlo otra vez. Hay que seguir trabajando fuerte y echar pa'lante. No se puede bajar la guardia”, apuntó. “Por eso estuve trabajando en todo durante el invierno, con el bateo y mi físico para estar listo”.

Y aunque apenas están comenzando los entrenamiento primaverales, Cora indicó que ya se puede observar la dedicación de Vázquez fuera de temporada.

“Se ve muy bien y con mejor condición física. Trabajó fuerte en Miami y en su swing, se nota una diferencia grande en las sesiones de bateo contra lanzadores. Además, de la manera que jugó en octubre fue gratificante no sólo para nosotros sino para él. Creo que la confianza está ahí y esperamos que tenga un buen año”, señaló el dirigente.

Vázquez, por su parte, consideró que el cuerpo monticular de los Medias Rojas luce muy sólido con el regreso de abridores como Chris Sale, David Price, Rick Porcello y Nathan Eovaldi, entre otros, aunque el bullpen carece de un cerrador experimentado ante la ausencia del agente libre Craig Kimbrel.