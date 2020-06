Todos los equipos de Grandes Ligas cerrarán sus campamentos de entrenamiento de primavera por las preocupaciones sobre la pandemia de coronavirus, un movimiento que se produjo a raíz de los Phillies de Filadelfia al anunciaron el viernes que cinco de sus jugadores dieron positivo por COVID-19.

Los cierres se producen mientras los propietarios y jugadores de las Grandes Ligas intentan negociar un acuerdo para comenzar la temporada, y plantean la posibilidad de que el brote de virus pueda frenar todos los intentos de comenzar este año.

Una persona familiarizada con la decisión le dijo a The Associated Press que los complejos de primavera en Florida y Arizona cerrarán temporalmente debido a eventos recientes. La persona habló bajo condición de anonimato porque no hubo una declaración oficial.

Las instalaciones serán sometidas a una profunda limpieza y desinfección. Nadie podrá volver a entrar sin una prueba negativa para el virus.

Poco después de que los Phillies se convirtieran en el primer equipo conocido afectado por el brote, Toronto cerró su sitio en Dunedin, Florida, a unas cinco millas del campamento de Filadelfia en Clearwater. Los Blue Jays dijeron que un jugador mostró síntomas consistentes con el virus.

Las instalaciones de los Gigantes de San Francisco en Scottsdale, Arizona, se cerraron después de que una persona que había estado en el sitio y un miembro de la familia exhibieran síntomas el jueves. Texas cerró su campamento a unas 30 millas de distancia en Surprise, diciendo que nadie había dado positivo pero que quería expandir los protocolos de prueba.

Además, los Astros de Houston dijeron que un jugador que trabajaba en su campamento de primavera en West Palm Beach, Florida, dio positivo hace varios días y se estaba recuperando.

Los Astros expresaron que "implementaron todos los protocolos de salud y seguridad", pero no dijeron que el campamento estaba cerrado.

Atrapado en una amarga pelea por el dinero, los propietarios y el sindicato esperaban que los jugadores comenzaran las pruebas el martes y luego iniciaran una segunda ronda de entrenamiento de primavera el próximo fin de semana. La mayoría de los equipos habían anticipado celebrar esos entrenamientos en sus estadios de pelota en casa, en lugar de en sus campamentos de primavera en Florida y Arizona.

A principios de esta semana, el vicecomisionado Dan Halem escribió en una carta al jefe negociador del sindicato de jugadores Bruce Meyer que "la proliferación de los brotes de COVID-19 en todo el país durante la última semana, y el hecho de que ya sabemos de una lista de 40 hombres los jugadores y el personal que dieron positivo, aumentaron los riesgos asociados con el comienzo del entrenamiento de primavera en las próximas semanas ".

Con respecto a las implicaciones del brote en la temporada, los Phillies dijeron que "es demasiado pronto para saberlo".

Los Phillies dijeron que tres miembros del personal en el campamento también dieron positivo. El equipo no identificó a ninguno de los afectados.

Florida ha experimentado incidentes crecientes de nuevos casos y tasas de aquellos que dieron positivo para COVID-19. En las últimas dos semanas, el número promedio de casos nuevos diarios en el estado ha aumentado en 1,422.7, o 144.4%.

Arizona también ha tenido un aumento reciente en los casos, alcanzando un récord de nuevos casos diarios.

Los Phillies dijeron que el primer caso confirmado ocurrió el martes. El club dijo que ocho miembros del personal resultaron negativos para el virus, mientras que 12 miembros del personal y 20 jugadores, tanto de ligas mayores como de ligas menores, que viven en el área de Clearwater están siendo evaluados.

Los Phillies cerraron sus instalaciones en marzo cuando la pandemia de coronavirus cerró los deportes. A los jugadores que regresaban de las lesiones se les permitió continuar su rehabilitación después de que las instalaciones se limpiaron a fondo. Algunos de los entrenadores de atletismo y el personal del equipo permanecieron para supervisar y se tomaron precauciones de seguridad.

Varios jugadores más comenzaron a entrenar en las instalaciones en las últimas semanas, pero el tamaño del grupo era limitado.

En un comunicado, el socio gerente John Middleton dijo: "Los Phillies están comprometidos con la salud y el bienestar de nuestros jugadores, entrenadores y personal como nuestra máxima prioridad".

"Como resultado de estas pruebas confirmadas, todas las instalaciones en Clearwater se han cerrado indefinidamente a todos los jugadores, entrenadores y personal y permanecerán cerradas hasta que las autoridades médicas estén seguras de que el virus está bajo control y nuestras instalaciones están desinfectadas", dijo.