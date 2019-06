El presidente de la Federación Puertorriqueña de Boxeo Aficionado (FPBA), José “Chicky” Laureano no se sorprendió con la decisión tomada esta madrugada en la sede olímpica en Lausana, Suiza, de quitarle el aval a la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), y dijo que la determinación implica tanto un impacto positivo como negativo para su deporte.

En una reunión en dicho país europeo, el Comité Olímpico Internacional (COI) optó por retirarle el estatus olímpico al ente rector del boxeo, pero esto no implica que el pugilismo quedará fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como se llegó a temer en un momento dado.

Los directivos del COI, a la par con la sanción en contra de la AIBA, decidieron organizar los torneos de clasificación para las Olimpiadas y ya esos clasificatorios están calendarizados, según informó Laureano.

El líder federativo local dijo que esto era algo que ya el COI estaba ponderando, razón por la cual ya se conocen las fechas aproximadas de los clasificatorios.

El primero será en enero de 2020 en China para la región de Asia. Luego se seguirán efectuando otros preolímpicos continentales mes por mes, incluyendo el del área de América, que se efectuaría a finales de marzo en Argentina. África celebrará el suyo en febrero de 2020 y Europa tendrá uno a principios de marzo próximo. Entre finales de abril y principios de mayo se proyecta celebrar un quinto y último clasificatorio, en este caso un repechaje preolímpico que reunirá a peleadores de todos los continentes que fallen en clasificar en su primer intento.

“Aquí se va a afectar mucha gente, unos positivamente y otros negativamente. Pero definitivamente tenía que ocurrir un cambio significativo y ahora está ocurriendo. Y es que todo el mundo trabaje para lo mejor del boxeo. Pasar la página y trabajar en todos los continentes por el bien del boxeo. Siempre van a haber heridas y roces”, advirtió Laureano.

Según aclaró Laureano, esto no es tema reciente, pues el COI venía siguiéndole la pista a los dirigentes de la AIBA por los últimos seis u ocho años, en medio de señalamientos de corrupción en las altas esferas del liderato de la entidad.

La AIBA “había creado riesgos de reputación, legales y financieros muy graves” para el COI y sus partes interesadas, dijo el presidente del panel de investigación olímpica Nenad Lalovic según publicó Prensa Asociada tras la decisión de esta madrugada, en horario del hemisferio americano.

Según los reportes de prensa, la movida que obligó al COI a investigar la gobernanza de la AIBA, fue la elección como presidente del empresario uzbeco Gafur Rakhimov, el año pasado. Rakhimov ya tenía sanciones federales por parte de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en la Europa oriental.

Entre otras cosas también estaban en duda la integridad de los combates olímpicos.

“El mensaje del COI fue claro. Ellos no están en contra del boxeo, es de los líderes (de la AIBA). Ellos no estaban de acuerdo con la gobernanza de la AIBA, no desde ahora, sino desde hace seis a ocho años. Y pues, tomaron la determinación ahora”, agregó Laureano. “Yo espero que todo el mundo recapacite ahora y entiendan que hay que trabajar todos unidos por el bien del boxeo, no pensando en agendas personales. Por el bien de la organización, de las federaciones nacionales y a su vez de sus atletas”.

“Esperamos que sea un nuevo comienzo para que la federación (AIBA) tome las decisiones correctas y sea un equipo que trabaje para el boxeo, que sea transparente y objetivo”, añadió el líder local.

Laureano dijo que una preocupación que sí tiene, o algo que no queda claro aún, es cómo será el sistema de oficiales, y cómo se determinará cuáles estarán trabajando en las competencias.

La corrupción entre oficiales y árbitros de boxeo es solo parte del problema por el que la AIBA fue señalada e investigada, según Laureano.

“Es parte. Son varias cositas que el COI en su informe estableció que no estaban correctas, entre ellas los oficiales, gobernanza, falta de transparencia...”.

Laureano dijo que aunque el aspecto negativo es el hecho de que su organismo internacional no tiene ya el aval olímpico, lo positivo es que el COI se comunicó desde antes de la decisión, con las federaciones nacionales de boxeo. Y en su comunicación, les expresó a sus líderes el apoyo al boxeo.