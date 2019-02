GOODYEAR, Arizona.- El estelar campocorto boricua de los Indios de Cleveland, Francisco Lindor, aseguró hoy que no es el momento para preocuparse por un contrato de larga duración.

El pelotero de 25 años habló el lunes por primera vez desde que se lesionó la pantorrilla derecha durante un entrenamiento de pretemporada en Florida.

Lindor, quien se podría perder el Día Inaugural, dijo que solo está enfocado en su salud y no en su futuro financiero.

Los Indios tienen control sobre Lindor hasta el 2021. Evitó un proceso de arbitraje el pasado mes luego de acordar a un contrato de un año y $10.55 millones.

Cuando se le preguntó si consideraría firmar un contrato multianual con Cleveland, Lindor contestó “no estamos ahí ahora mismo. Veremos qué pasa. Al final del día, estoy jugando para ganar y este es un buen sitio para ganar. Si los Indios vienen con los números correctos y en algún momento sucede… Pero no estoy pensando en eso ahora mismo. Ya veremos”.

A Lindor, quien se pintó el pelo de azul durante la temporada muerta, le preguntaron por qué decidió no ir a arbitraje como su compañero de equipo Trevor Bauer.

“¿Viste el número?”, contestó. “Es bastante bueno. Yo lo cojo. Estoy bendecido por jugar este deporte y ser pagado por ello. Mi agente hizo un gran trabajo y los Indios vinieron con el número correcto. Pensamos que era bueno por lo que estaba dictando el Mercado. Le agradezco a los dueños, la gerencia y a mi agente también. Hicieron un gran trabajo y firmé el papel. Estoy feliz”.

Lindor bateó para .277 y tuvo los mejores registros de su carrera con 38 jonrones y 92 carreras empujadas en el 2018.

Los Indios están contando con Lindor para que ponga grandes números de nuevo, luego de cambiar a los toleteros Edwin Encarnación y Yonder Alonso, además de no renovar al guardabosques Michael Brantley.

Lindor dijo que el ser paciente es el reto mayor que enfrenta de su lesión.