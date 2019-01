Un trío de campocortos encabezado por Matthew Lugo, sobrino del exjugador de Grandes Ligas, Carlos Beltrán, se ha convertido en el imán que ha atraído a la isla temprano en el año a sobre un centenar de evaluadores de las organizaciones del béisbol.

Contrario a la norma, cuando los escuchas de Estados Unidos llegan en masa a la isla poco antes del sorteo para hacer su evaluación final del talento boricua en el Torneo de Excelencia, que se celebra anualmente entre abril y mayo, esta vez ha habido una mayor presencia de evaluadores de Grandes Ligas que han venido a ver con sus propios ojos a Lugo y otros dos campocortos como Dilan Rosario y Yan Contreras, quienes son los principales prospectos del patio de cara al draft de junio, de acuerdo a la opinión de los expertos.

Y Lugo, con la etiqueta de sobrino de Beltrán, lejos de sentir presión, cree que puede sacarle provecho a los consejos del otrora jardinero en cuya academia (Carlos Beltrán Baseball Academy), el joven cursa su duodécimo grado.

“Él siempre me ha ayudado, obviamente en la parte técnica del juego, pero también en la parte mental, y en cómo ser mejor persona y desarrollarme”, dijo Lugo a El Nuevo Día. Lugo aseguró que no ha sentido presión por tener que demostrar su talento, cuando todos saben que es sobrino de un futuro candidato al Salón de la Fama.

“Él me ayuda. No hay ninguna presión. Él me habla claro. Siempre me enseña que yo voy a hacer lo mío”, dijo Lugo, quien aparece entre los mejores 40 prospectos del próximo draft como posible selección de primera o segunda ronda.

Viajan los jefes

La calidad de estos jóvenes campocortos ha llamado la atención de las organizaciones, al punto que directores y supervisores de escuchas han viajado a la isla para comenzar a evaluarlos.

“Cuando tienes jugadores especiales como se está hablando específicamente en el caso de los campocortos, eso va a estar pasando durante el año. Cuando tienes presencia de jugadores en posiciones premium, pues tienen que venir muchos cross checker y tienen que estar entrando y saliendo durante el año”, explicó Joey Solá, miembro de la Asociación de Escuchas de Puerto Rico y quien labora para la organización de los Astros de Houston.

“En el año (2012) de Carlos Correa pasó bastante. Va a depender de la clase (de jugadores elegibles al draft)”, recordó sobre el campocorto santaisabelino que hizo historia como el primer puertorriqueño que fue escogido en el primer turno global de un sorteo.

La Clase 2019 tiene atributos suficientes, según dijo Solá y otros escuchas que participaron recientemente enun showcase en el Parque de Las Lomas, dirigido por Freddie Thon, escucha de los Mellizos de Minnesota.

“Es una clase muy buena. Hay mucho pelotero bueno. De los que se van al tope vienen a la mente Matthew Lugo, Dilan Rosario, Erick Rivera... esos son los que proyectan alto pero hay otros que también pueden dar un brinco y treparse en una ronda buena”, mencionó Thon en relación a dos de los tres siores, y al lanzador zurdo Rivera. “Matthew Lugo tiene tremendo físico. Ha demostrado muy buen bate en los eventos grandes. Antes del año nuevo dio un jonrón y un doble en un evento muy grande. Ha podido demostrar su fuerza en el bateo en los juegos. Dilan Rosario es un pelotero que siempre lo han conocido aquí en Puerto Rico, pero está empezando a demostrar más habilidad para quizás treparse más (ser escogido en una ronda mejor)”, agregó Thon.

Thon explicó que al evento de Las Lomas se dieron cita alrededor de 150 cazatalentos de las 30 organizaciones de Grandes Ligas y agregó que algunas enviaron cinco o hasta más escuchas. Espera lo mismo en otro evento similar en marzo, y luego en el Torneo de Excelencia en mayo.

Abunda el talento

“Creo que hay más cantidad este año de jugadores buenos. Quizás en un pasado estaba un Correa, (Edwin) Sugar Díaz, Heliot Ramos... pero este año hay, yo diría que de 15 a 20 jugadores que se pueden ir en las primeras 10 rondas, que eso es tremendo para los jugadores de Puerto Rico”, destacó Thon.

Solá coincidió en esa cifra. “Este año va a draftear mucho jugador. Hay varios campocortos que hay que ponerle un ojito especial. Entre ellos Matthew Lugo, Dilan Rosario, Yan Contreras, y el mismo Richard Rodríguez, un jugador que ha abierto mucho los ojos”, dijo Solá. “Matthew, tiene el bate, tiene la fuerza, el físico, corre bien, buen brazo. Es uno de los jugadores que este año esperamos que sea drafteado temprano (en las primeras rondas)”, señaló sobre el jugador de 6’1” y natural de Manatí.

“Al igual que Contreras, que tiene un cuerpo bien atlético. Dilan Rosario se ve muy bien también. Un físico atlético. Y tienes a un infield (jugador del cuadro) que puede jugar siore y segunda, que es el caso de Richard Rodríguez. Y el bate de Richard también llama la atención. Es una clase bien sólida en una posición premium como la de campo corto”, añadió Solá.

En el caso de Erik Rivera, en Las Lomas estuvo lanzando entre las 91 y 93 millas por hora, una velocidad llamativa para un lanzador zurdo. Su particularidad es que también es un jugador de posición que gusta de batear.

“He visto muchos scouts, por lo menos un miembro de cada organización. Eso es bien importante y ya eso te dice el tipo de clase que tenemos este año”, apuntó Solá.

Thon, mientras, subrayó que “desde que comencé a scoutear en 2012 hasta ahora ha habido más presencia de scouts. Hay mucho énfasis en seleccionar peloteros de Puerto Rico. Por eso queremos presentar a los mejores jugadores, para que los jefes de las organizaciones puedan venir a verlos”.