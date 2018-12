El puertorriqueño Alex Cora cierra un año de ensueño con su elección como “Bostonian of the Year”, no solo por ser el primer dirigente de un grupo minoritario en la historia de los Medias Rojas de Boston, sino también por llevar al equipo a ganar la Serie Mundial, destacó hoy The Boston Globe.

This year’s #bostoniansoftheyear winners are @AyannaPressley and Alex Cora. See who made the honorable mentions list https://t.co/5NywB9t4Xl pic.twitter.com/hZ2mb4baRI — The Boston Globe (@BostonGlobe) December 21, 2018

El diario, encargado de la selección de este galardón, resaltó la humildad de Cora al mostrar poco interés en pedir beneficios particulares como parte de su contrato y preferir contar con el compromiso de los directivos del equipo para traer ayuda y suministros a los damnificados por el huracán María en Puerto Rico, y especialmente a su pueblo de Caguas.

El técnico boricua “inyectó en su trabajo una mezcla refrescante de humildad, riesgo, honestidad y responsabilidad y trabajó para ser un puente efectivo entre los jugadores y la administración”, lee la publicación, que también describe a Cora como la primera "persona de color" en dirigir a los Medias Rojas.

Durante su temporada como dirigente novato, Cora logró establecer un récord de la franquicia de los Medias Rojas con 108 victorias y mantuvo al equipo como líder en su división casi toda la temporada. El cagüeño llegó a Puerto Rico el pasado 3 de noviembre para una fiesta de pueblo tras la victoria contra los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.

The Boston Globe destacó que, a pesar de sus éxitos, Cora mantiene sus pies bien puestos en la tierra, reconociendo que un título no necesariamente le asegura la silla en el dugout, aunque Boston extendió su contrato hasta el 2021.

Mientras tanto, su liderazgo “contundente, inclusivo, innovador y respetable” lo hacen merecedor del título anual del Boston Globe, galardón que comparte con Ayanna Pressley, la primera mujer afroamericana en representar a Massachusetts en el Congreso.