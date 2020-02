Jonathan Morales volvió a vestirse de héroe en la Serie del Caribe.

El receptor remolcó la carrera de la victoria en la décima entrada para los Cangrejeros de Santurce salir airoso en la madrugada del domingo 4-3 frente a los Astronautas de Chiriquí de Panamá ante 10,492 fanáticos que se dieron cita para el partido inaugural del clásico caribeño.

Puerto Rico juega el domingo a las 3:30 p.m. contra los Tomateros de Culiacán de México, que cayeron el sábado 2-1 frente a los Toros del Este de República Dominicana.

Bajo la nueva regla de corredor en segunda base en entradas extra, Jan Hernández avanzó a Henry Ramos a la antesala con un toque de sacrificio. Esto dejo el escenario listo para Morales, quien disparó un elevado de sacrificio al jardín central para Ramos llegar quieto deslizándose a plato.

Los Cangrejeros salieron disparados hacia el terreno de juego para celebrar la sangre fría de Morales, quien fue bañado con agua helada del candungo del equipo derramado en su espalda.

Con los Criollos de Caguas, el receptor dio un elevado de sacrificio para ganar el campeonato de 2017 en la final de Culiacán, mientras que 2018 les dio la ventaja a los boricuas con un jonrón de tres carreras en la final de Guadalajara.

El taponero Fernando Cruz se apuntó el triunfo al lanzar dos entradas de un hit y dos ponches. Tyler Wilson, de los Astronautas, se llevó el revés.

Puerto Rico se recuperó de una desventaja de 3-1 con un sencillo remolcador de Jack López en la baja de la sexta y un boleto gratis a Henry Ramos con las bases llenas que igualó las hostilidades.

En la entrada de la suerte, Vimael Machín abrió la amenaza boricua con un doblete entre el jardín central e izquierdo frente a los envíos del relevista Carlos Díaz. Este le dio un bolero gratis a Emmanuel Rivera y luego enfrentó a David Vidal, quien entró por el Jugador Más Valioso de la liga local José Sermo.

Vidal dio un toque perfecto que Panamá no pudo descifrar para congestionar el tránsito. En problemas, Díaz regaló el empate al embasar a Ramos para darle nueva vida al luchado partido.

Sin embargo, los corredores no avanzaron cuando Jan Hernández pegó un misil que la antesala Jorge Bishop atrapó sorprendentemente, y Jonathan Morales bateó para doble matanza que acabó con la oportunidad de los Cangrejeros.

Los Astronautas aprovecharon la retirada del zurdo boricua Héctor Santiago, quien no permitió carreras en cinco sólidos episodios de solo tres imparables, para desquitarse con el relevo de Santurce.

El relevista Devin Raftery estuvo inefectivo al darle la base a Jhonny Santos, quien luego se robó la segunda goma. Un doble de Carlos Orozco a lo profundo del jardín derecho empató el encuentro 1-1. Raftery continuó en problemas al permitir un imparable a Rodrigo Vigil para colocar corredores en las esquinas.

El piloto José “Tony” Valentín vio suficiente y llamó al importado Bradin Hagens. El derecho complicó el escenario cuando erró un tiro a la inicial que permitió a Orozco rayar para los panameños tomar la delantera.

Hagens le dio un pelotazo a Iraj Serrano para Vigil moverse a la intermedia. Eduardo Thomas dio un imparable por la línea de primera base que se le escapó al guante de Machín para remolcar a Vigil y elevar la ventaja de los Astronautas a 3-1, marcador que silenció el Bithorn.

Puerto Rico reaccionó en el mismo episodio con un sencillo impulsador de Jack López para acercar los anfitriones 3-2 en la pizarra.

Los locales anotaron primero en la tercera entrada gracias al elevado de sacrificio de Vimael Machín. Antes, el noveno bate Roberto “Bebo” Peña alargó su turno ante los envíos del abridor Harold Arauz para sacarle un sencillo al jardín izquierdo. Acto seguido, Jack López pegó un toque que se convirtió en un indiscutible de cuadro al Arauz no tirar a tiempo a la inicial.

Después de un out de Reymond Fuentes, Iván de Jesús Jr. llenó las almohadillas roleta al bosque izquierdo. Peña aprovechó el bombo de Machín para anotar la carrera de Puerto Rico y levantar a los fanáticos al ver a los suyos tomar la ventaja.

Antes del desplome en la sexta, a los Cangrejeros por poco se le cae la casa en la quinta entrada. Tras un sencillo de Bishop con un out, Eduardo Thomas pegó un elevado hacia el intermedia Jack López, quien dejó picar la pelota a ver si podía sacar el out en la inicial. La jugada no le salió y le apuntaron la pifia, a la misma vez que los Astronautas colocaron corredores en primera y segunda.

Con un out, Edgar Múñoz bateó para doble matanza. Pero, mientras la jugada era celebrada por los jugadores de Puerto Rico y los aficionados, el dirigente Julio Mosquera retó el out en la inicial y, tras la revisión, fue cantado quieto.

Con corredores en las esquinas, los Cangrejeros respiraron después que Orozco bateara al siore De Jesús, quien sacó sin problemas el tercer out con un disparo certero a primera.