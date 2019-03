El exjugador Héctor ‘Tito’ Lebrón iba a estar solo dos semanas como ayudante del dirigente puertorriqueño Charlie Montoyo durante los campos primaverales de los Azulejos de Toronto en Dunedin, Florida.

Sin embargo, Lebrón nunca pensó que esos 14 días de trabajo lo llevarían la semana pasada a firmar un contrato como traductor de la franquicia canadiense de las Grandes Ligas.

Y para Lebrón, de 41 años, el puesto será como el primer ‘café’ que nunca se pudo tomar en las Mayores.

“Para mí, se alinearon los planetas. Estoy bien contento. Todavía no me lo creo. En la noche inaugural del 28 de marzo (frente a Tigres de Detroit) me voy a tener que agarrar de la columna del frente del dugout porque me va a dar un mareíto de la emoción. Nunca tuve la experiencia de jugar en las Grandes Ligas así que esto es lo más parecido”, expresó Lebrón vía telefónica a El Nuevo Día.

La amistad de Lebrón y Montoyo comenzó en 1997, año en que el exjardinero jugó para el piloto en Charsleston, sucursal de los Rays de Tampa Bay.

“Tenemos una relación bien buena. Yo le dije que cuando fuera dirigente a las Mayores me tenía que llevar. Estuvimos 15 años con eso. Así que surgió y empecé. No fueron unas vacaciones. Quería trabajar con el equipo, tirar en las prácticas de bateo, ayudar a todos los coaches, y aprender”, relató.

Durante dos semanas, Lebrón tradujo de español a inglés declaraciones de los peloteros dominicanos Elvis Luciano y David Paulino. La gestión, según él, llamó la atención del gerente general de los Azulejos, Ross Atkins.

“Cuando me iba a ir Charlie me llamó a su oficina y me dijo que el gerente quería que me quedara el mes, que firmara un waiver y me pagaban la dieta. Hace como diez días, recibí un mensaje de texto de que la plaza de traductor estaba disponible y me querían entrevistar. Llamé rápido a Charlie y me dijo que no sabía nada sobre eso. Que esto lo había logrado por el trabajo que hice”, contó el también exgerente general de los Gigantes de Carolina en el béisbol invernal.

“(La entrevista) fue un proceso bien interesante. Me reuní como con 25 personas. Hasta con los clubies. Diez días después, (Atkins) me llamó y cuando entré a su oficina lo primero que me hizo fue darme la bienvenida a las Grandes Ligas”, añadió.

Ahora como parte de la organización de los Azulejos, Lebrón agradeció la oportunidad que le brindó Montoyo unirse a la novena. “Me abrió la puerta sin tener que hacerlo. Estoy bien agradecido por todo. Nunca imaginé que llegaría a esto”, expresó.

Gran trabajo de Montoyo

Sobre el rol de Montoyo tras su contratación como dirigente de los Azulejos durante la temporada muerta, Lebrón aseguró que el florideño de 58 años ha hecho un trabajo de altura en sus primeros meses con el equipo.