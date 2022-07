Después de su carrera en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, y de su breve paso por Grandes Ligas como receptor y tercera base, Edwards Guzmán ha sido un obrero del béisbol invernal boricua, haciendo de todo.

Solo le faltaba dirigir y es lo que hará por primera vez la próxima temporada cuando asuma el mando de los Gigantes de Carolina.

Guzmán fue nombrado por la gerencia de ese club ,según anunció el equipo en sus redes sociales el viernes en la noche.

Guzmán, quien jugó 16 años pelota profesional, conversó con El Nuevo Día luego del anuncio y expresó que le tomó por sorpresa el acercamiento de la franquicia para que sea su mánager en la campaña 2022-2023.

“Fue algo que no esperaba, aunque siempre fue algo que estaba en mi mente por hacer. De tres semanas a un mes después de haber renunciado a Caguas, me llamó el dueño (de los Gigantes) Javier Hernández y el gerente Pedro Hernández, preguntando si me interesaría dirigir, ya que por situaciones personales Jose “Cheo” Molina no iba a poder dirigir. Y al momento les dije que me dieran unos días para pensarlo y consultarlo con mi organización de los Chicago Cubs”, relató Guzmán, quien se desempeña desde hace más de un lustro como evaluador de talentos de esa organización de Grandes Ligas.

El receptor Brian Navarreto es uno de los jugadores de los Gigantes de Carolina. (Ramón “Tonito” Zayas)

Guzmán, como destacaron los Gigantes al publicar el anuncio de su designación, tiene un extenso historial en la liga.

Como jugador participó con los equipos de Mayagüez, Santurce, Arecibo y Manatí, además de jugar tres años en las Mayores. Tuvo cinco campeonatos, cuatro de ellos como parte de la poderosa plantilla de los Indios de Mayagüez, y uno con los propios Gigantes de Carolina como refuerzo. También estuvo en siete Series del Caribe.

Además, ganó otros dos campeonatos de Serie del Caribe con los Criollos de Caguas, luego de ganar el campeonato en la liga invernal, uno como coach y el otro como gerente general. Con los Criollos fue gerente general por dos temporadas, y las últimas dos como gerente de operaciones.

“Entiendo que es una experiencia nueva pero luego de trabajar para buenos dirigentes en la liga como Alex Cora, Luis Matos y Ramón Vázquez, pues siempre miraba cómo ellos lo hacían para así irme preparando mejor para cuando llegara la oportunidad”, reconoció Guzmán, de 45 años.

“Me gusta el hecho de que Carolina es un equipo joven donde conozco la mayoría de los jugadores por sus años en la liga. Y por mi trabajo de ‘scout’, los vi a muchos jugar desde muy jóvenes”.

Los Gigantes clasificaron la pasada campaña para los playoffs, al arribar cuartos en la temporada regular con marca de 14-18. Se eliminaron en cinco juegos en las series semifinales ante los Indios de Mayagüez.