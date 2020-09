San Francisco— Mike Yastrzemski sacudió un jonrón de tres carreras y los Giants de San Francisco encadenaron el miércoles su quinta victoria tras vencer 10-1 a los Mariners de Seattle bajo un cielo teñido de naranja por los incendios que asolan el norte de California.

Los jugadores realizaron la práctica de bateo con los focos del Oracle Park encendidos en una tarde de finales de verano. Sobre el estadio cayeron algunos copos de ceniza, y el olor a humo era perceptible pero no abrumador.

La estatua del lanzador dominicano Juan Marichal afuera del Oracle Park. (Tony Avelar)

“Fue raro”, dijo el lanzador de los Gigantes Tyler Anderson.

"Esta mañana me desperté y eran como las 10 a.m. en punto y tuve que verificar y asegurarme de que no eran las 10 p.m. Todas las luces del coche estaban encendidas. Las luces de la calle estaban encendidas. Fue un día un poco extraño, pero la calidad del aire no fue tan mala. Verificamos el índice (de calidad del aire), no estaba tan mal, por lo que no tuvo mucho efecto, fue una sensación algo extraña ", agregó.

PUBLICIDAD

Un hombre corre por el McCovey Cove a las afueras del Oracle Park. (Tony Avelar)

Anderson (2-3) lanzó seis innings con pelota de tres hits para la victoria. El izquierdo ponchó a cuatro y dio un pase por bolas en su primer triunfo en tres aperturas desde que lanzó su primer juego completo el pasado 22 de agosto frente a Arizona.

El abridor de los Marinero, Nick Margevicius (1-3), quien cargó con la derrota, abanicó a seis antes de que San Francisco estrenase la pizarra en la parte baja del tercer episodio. Concedió siete carreras, su peor registro de la temporada, en cuatro episodios y dos tercios.

Por los Mariners, el venezolano Luis Torrens de 3-0. El dominicano José Marmolejos de 4-1.

Por los Giants, el colombiano Donovan Solano de 5-0, con una anotada. Los venezolanos Luis Basabe de 1-0, con una anotada; Wilmer Flores de 3-2, con dos anotadas y una remolcada. El hondureño Mauricio Dubón de 4-2.