Béisbol Doble A: Yabucoa es el primer equipo en estrenar dos cronómetros físicos como parte de la reglamentación del reloj de pitcheo

“Lo mismo es el bateador... ya no estaban haciendo swing para el precalentamiento, cogían y se iban rápido. Ahora miran el reloj y saben cuánto tiempo le queda. El desconocimiento crea más estrés, pero el conocer cuánto te queda, es muy importante”, agregó Díaz.

Del lanzador no cumplir con el tiempo (20 segundos), el árbitro de primera o tercera base le dará una primera advertencia. De repetirse la acción, se le penalizará entonces automáticamente con una bola en el conteo del bateador. Si el bateador es quien no cumple con la regla, se le sumará un strike a su cuenta.

“Esto lo que atrae es un poquito más de estabilidad y credibilidad para cada persona que lo está viendo. No estamos dudando de la seriedad de ningún árbitro, pero la realidad es que al verlo te crea más tranquilidad. Se dudaba porque había veces que se tardaban mucho y no se sabía y no sonaba”, concluyó Díaz.