Antes de salir a batear en la baja de la novena entrada con el encuentro empate 3-3, el puertorriqueño Carlos Correa le dijo al dirigente Dusty Baker y al resto de sus compañeros en el dugout que pegaría un cuadrangular para terminar el juego.

Acto seguido, Baker- el experimentado piloto de 71 años en su primera temporada con las riendas de Houston- alzó una plegaria para que Correa cumpliera su promesa. El boricua no lo decepcionó.

"Recé a mi padre y mi hermano y me dije, “Dios, por favor, ganemos porque si no, tenemos que usar a Framber (Valdez, abridor de Houston) y no lo tendríamos para el iniciar el sexto juego. Las cosas no pudieron funcionar de la mejor manera”, dijo Baker tras la victoria de los Astros 4-3 en la novena entrada con un jonrón del santaisabelino.

Con un out y la temporada de los Astros en juego, Correa desapareció una recta de Nick Anderson por todo el jardín central para acabar el quinto partido y disminuir la ventaja de los Rays 3-2 en la serie.

Correa fue recibido en el plato por sus compañeros jubilosos. Baker lo abrazó con gesto de alivio.

“¡Te lo dije!", exclamó Correa al mentor. “¡Sigue diciéndome!”, le contestó.

El campocorto titular de 26 años disparó su sexto jonrón de la postemporada. Fue su decimoséptimo de su carrera en playoffs, superando a Carlos Beltrán en la lista de puertorriqueños con más vuelacercas en octubre en la historia.

CORRECTS TO THURSDAY, OCT. 15, 2020, NOT TUESDAY, DEC. 15, 2020 - Manager Dusty Baker Jr. hugs Houston Astros Carlos Correa's after his walk off home run during the ninth inning in Game 5 of a baseball American League Championship Series, Thursday, Oct. 15, 2020, in San Diego. The Astros defeated the Rays 4-3 and the Rays lead the series 3-2 games. (AP Photo/Gregory Bull) (Gregory Bull)

Luego de la victoria, Correa confirmó las palabras de Baker sobre su predicción.

“Le dije a (José) Altuve que lo iba a acabar. Lo dije en el dugout también. Poder hacerlo es una historia diferente, pero lo pude hacer y estoy súper emocionado”, declaró.

Luego, en conferencia de prensa, Correa admitió que regresó a la jaula de bateo después de su segundo turno al bate para trabajar su swing con el coach de bateo y compatriota Alex Cintrón. El el tercer turno, dio una línea.

“Me dijo par de cosas que hicieron que mi swing luciera bien. Mi primeros dos turnos no me fueron bien, estaba algo desconectado. En el tercer turno bateé un lanzamiento sinker y todo hizo click. Luego volvió a la jaula y le dije a Cintrón que quería la misma sensación. Lo sentí y dije ‘wow, se siente bien'. Sentí que mi ritmo estaba bien y mi swing también”, relató.

Correa agregó que la noche anterior vio junto a Alex Bregman el documental de ESPN “30 for 30” sobre la remontada histórica de los Red Sox sobre los Yankees de Nueva York en la Serie de Campeonato de 2004. Boston ha sido el único equipo que se ha recuperado de una desventaja de 3-0.

Houston ganó por segunda noche consecutiva un juego en el que corría el riesgo de ser eliminado, en parte gracias al abridor venezolano Luis García y a otros cuatro novatos, quienes se combinaron para limitar a los Rays a dos carreras y cuatro hits a lo largo de seis innings y dos tercios.

El sexto juego es el viernes.