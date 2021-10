Cuando el torpedero boricua Carlos Correa entre a ocupar su posición en el predio corto de los Astros de Houston en la noche del jueves podría ser el inicio del final de su brillante trayectoria en series de postemporada en el uniforme de este equipo.

Aunque no está escrito en piedra, Correa pudiera estar en sus últimos playoffs con los Astros si como se anticipa decide entrar al mercado de la agencia libre al concluir la venidera Serie Mundial.

Así que la Serie Divisional que comienza mañana, jueves, en el Minute Maid Park ante los White Sox de Chicago podría estar arropada por la nostalgia entre los fanáticos de los Astros y los integrantes del equipo.

“Hay tristeza por todos lados”, admitió a El Nuevo Día, el boricua Alex Cintrón, coach de bateo de los Astros, minutos antes del comienzo de la sesión de entrenamiento del equipo hoy en la tarde.

PUBLICIDAD

Correa, uno de los jugadores más queridos por la afición de Houston, fue objeto de una especie de despedida el domingo pasado. En su posible último partido de serie regular en el uniforme de los Astros, fue ovacionado por la fanaticada en la última entrada.

El boricua reciprocó el gesto un tanto emocionado.

“Tristeza entre los fanáticos e incluso entre nosotros. Esas son cosas que uno decide hacer por si no firman a Carlos”, agregó Cintrón.

Reclamado en la primera ronda por los Astros en el sorteo de 2012, el santaisabelino está encaminado a la agencia libre luego de que no pudiera llegar a un acuerdo multianual antes del comienzo de esta temporada.

Correa, quien rechazó una oferta de cinco años y $125 millones, manifestó que no deseaba continuar negociando un posible acuerdo durante la temporada, ya que quería permanecer enfocado en su desempeño con los Astros.

Alex Cintrón, coach de bateo de los Astros de Houston, confía en que Carlos Correa regrese con el equipo para el próximo año.

“Aquí no se ha hablado nada de contrato. Han respetado la decisión de Carlos de no hablar nada durante la temporada. Ojalá que no sea la última de Carlos, pero puede ser su última con nosotros”, dijo el exjugador de las Mayores.

“Tuvo una exitosa temporada, estuvo saludable. Tuvo 7.4 de WAR. Debe coger votos de MVP (Más Valioso), debe estar en el top 10 para el premio”, opinó.

Correa, de 27 años, tuvo una de las mejores temporadas de su carrera en el 2021. Finalizó con promedio de .279 con 26 jonrones y 92 remolcadas con un brillante WAR de 7.4. La cantidad de vuelacercas fue la máxima en su carrera en una campaña, al tiempo que anotó 105 carreras.

PUBLICIDAD

“ Aquí no se ha hablado nada de contrato. Han respetado la decisión de Carlos de no hablar nada durante la temporada. Ojalá que no sea la última de Carlos, pero puede ser su última con nosotros ” Alex Cintrón / coach de los Astros

El espigado torpedero entrará a jugar en su décimocuarta serie de postemporada, una etapa en la que acostumbra a lucirse en todos las facetas del juego.

Con dos Series Mundiales incluidas, el boricua promedia .270 con 17 jonrones y 50 remolcadas en playoffs.

“Hay tristeza como dije, pero estamos enfocados en salir a jugar y ganar. Más aún cuando puedan ser sus últimos playoffs con los Astros. Ya lo de Carlos pasó. Se quedó atrás el domingo. Esta es una página nueva, pero esperamos que no sea su último año con nosotros”, señaló el exjugador del cuadro.

Por otro lado, el mánager de los Astros, Dusty Baker, se mostró esperanzado en que la gerencia de los Astros pueda llegar a un acuerdo con el boricua a quien describió como “uno de los líderes reales de este equipo”.

“Espero que puedan encontrar alguna forma de que podamos retener y firmar a Carlos porque él es una parte importante de este equipo no solo en el terreno de juego”, dijo el legendario mánager a la prensa.

Mientras, el gerente James Click se negó a comentar sobre el futuro de Correa en el equipo.

“Ahora mismo estamos enfocados en la postemporada. Nos ocuparemos de lo demás cuando podamos”, dijo Click.

Mientras los Astros, campeones de la División Oeste, se preparan para el inicio de la Serie Divisional ante los White Sox a un máximo de cinco juegos. Chicago dominó la Central.

Los Astros vuelven a presentar una alineación poderosa con José Altuve, Michael Brantley, Yuli Gurriel (campeón bate de la Americana), Yordan Álvarez, Alex Bregman, Kyle Tucker y Correa.

PUBLICIDAD

“Será una tremenda serie”

Lance McCuller Jr. será el abridor del primer juego por Houston, mientras que Chicago aún no ha anunciado su lanzador.

“Será una tremenda serie, bien reñida. El pitcheo de ellos para mí es uno de los mejores de las Grandes Ligas. Tienen calidad en sus abridores con Giolito (Lucas), Rodón (Carlos), Cease (Dylan), Lynn (Lance) y Keuchel (Dallas)”, sostuvo Cintrón.

“Su bullpen también es balanceado. Pero nosotros tenemos la experiencia y la ofensiva. Va a ser importante la defensa. La clave para ellos será batear y la de nosotros que nuestros abridores nos puedan dar cinco entradas”, concluyó Cintrón.