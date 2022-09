El guardabosque puertorriqueño de los Red Sox de Boston, Kike Hernández, no está acostumbrado a quedarse fuera de la postemporada, por lo que la extensión contractual que acordó con su equipo este martes por $10 millones tiene un significado especial mirando al futuro.

Es que Hernández y los Red Sox llegaron a un acuerdo que permitirá que el polifacético jugador permanezca en la organización al menos una campaña más en 2023, con un aumento salarial luego de un frustrante 2022 tanto para él como en el plano colectivo.

Por un lado, Hernández perdió poco más de dos meses de acción debido a una lesión de cadera, disminuyendo considerablemente su participación así como su rendimiento. Esto comparado a un 2021 en que por primera vez desde que debutó en Grandes Ligas en 2014, tuvo una posición fija en el jardín central. Y además ayudó a los Red Sox en una gran corrida en la postemporada llegando hasta la Serie de Campeonato de la Liga Americana y quedándose a dos triunfos de disputar la Serie Mundial.

“Estoy supercontento de poder tener la oportunidad de volver a una franquicia como son los Medias Rojas por un añito más, por lo menos”, dijo Hernández en entrevista telefónica con El Nuevo Día. “Obviamente este año no fue como queríamos, no solo en lo personal… el equipo igual. Lamentablemente las lesiones se metieron en el medio este año”.

“No han sido muchas las que he tenido en mi carrera que me hayan afectado tanto en la temporada como me afectó esta. Pero son cosas que pasan en el deporte, con las que tenemos que lidiar. Un pequeño obstáculo en el medio. Pero confiado de trabajar mucho, fuerte, en lo físico y en la salud durante la temporada muerta, para poder tener una temporada exitosa el año que viene, saludable, y poder establecerme en el mercado cuando entre a la agencia libre de nuevo, y estar en un valor más cerca a lo que yo valgo”.

Hernández, quien sería agente libre al terminar esta campaña 2022, llegó a Boston por la misma vía previo a la temporada 2021, cuando pactó por dos años y $14 millones con Boston, luego de jugar para los Dodgers de Los Ángeles de 2015 a 2020.

Esta extensión, aunque será de un solo año, implica un aumento en términos de promedio salarial, pues el guardabosque devengó a razón de $7 millones por año con el pacto anterior.

Pero el jugador de 31 años de edad, con nueve de experiencia en las Mayores, no tiene por qué sentirse conforme con un gran historial en ‘playoffs’, como lo demuestran sus tres viajes a la Serie Mundial (todas con los Dodgers) y un título de campeón en 2020 en su última temporada en Los Ángeles. Hernández está convencido que su valor en el mercado, por ese resumé que incluye también 16 series de playoffs, es mucho mayor que incluso el pacto que firmó en enero de 2021 por $14 millones.

Dijo que la temporada acortada por la pandemia en 2020, en la que no lució muy bien durante la fase regular, y con la amenaza de una huelga durante el tiempo muerto previo a la campaña 2021, lo llevaron a considerar varias opciones. Por un lado estaba la alternativa que finalmente escogió, de firmar un acuerdo por dos temporadas. Pero también consideró buscar un contrato solo por la temporada 2021, que le hubiera rendido mejores dividendos. Mas no fue así.

“Si hubiésemos firmado un contrato de un año en la última agencia libre, como decimos los puertorriqueños, nos hubiésemos ‘jartado’ en el ‘off season’ pasado”, dijo riendo en alusión a que después de su fenomenal actuación en la postemporada de 2021, hubiera quedado en mejor posición de negociar un pacto multianual desde 2022 en adelante.

Hernández conectó 20 cuadrangulares con 60 carreras remolcadas y promedió .250 durante la fase regular en 2021, al tiempo que se adueñó del predio central como posición defensiva. Entonces explotó con el bate en la postemporada con promedio ofensivo de .408 con nueve carreras anotadas, nueve empujadas y cinco cuadrangulares. Fue el tipo de demostración que hubiera querido tener cualquier agente libre justo antes de sentarse a negociar en la mesa un buen contrato de múltiples años.

Estrategia que no funcionó

“Pero por varias razones, pensamos que un contrato de dos años hacía un poquito de sentido con lo de la huelga, el ‘lock down’, por muchas cosas… lo de la pandemia… no sabíamos. Nos quisimos ir a la segura y lamentablemente nos afectó un poquito”.

“Yo venía de estar en un equipo en el que no jugaba todos los días. Venía de una temporada de solo 60 juegos (por la pandemia en 2020). La oportunidad de juego fue limitada y no me fue tan bien. Queríamos un contrato cortito para poder demostrarle a la liga que soy un jugador sobre el promedio, y un jugador de todos los días que puede hacer la diferencia en un equipo bueno. Y por eso firmamos un contrato de dos años. Y este (después de la temporada 2022) iba a ser el año que íbamos a buscar el contrato más grande, pero por cosas de la vida no se puedo este año. Así que con miras al año que viene, ahora”, agregó Hernández.

Hernández debutó en las Mayores en 2014 con los Astros de Houston, organización que lo escogió en el sorteo de novatos de 2009 en la sexta ronda. Houston lo cambió a Miami en esa misma campaña 2014, y durante el tiempo muerto los Marlins lo enviaron a los Dodgers.

“Pero, son cosas que pasan y cosas de las que uno no tiene control. Pero estoy confiado de que el año que viene, si estamos saludables el año entero, podamos poner unos números como los que yo puedo poner, por las habilidades que tengo, y si Dios quiere pues tener un mejor año como equipo, llegar a la postemporada, que ahí es que en verdad sale lo mejor de mí”.

Esta temporada Hernández viene de pasar tiempo considerable en la lista de lesionados. Aparte de la dolencia en la cadera, se le encontró un hematoma en un músculo abdominal por lo que se le tuvo que extraer líquido. Hasta el lunes solo había visto acción en 68 de los 136 juegos de Boston, exactamente la mitad, luego de quedarse fuera de la alineación entre principios de junio y mediados de agosto.

En general en 2022 Hernández tiene bateo de .219 con seis jonrones y 37 impulsadas, cuando solo resta un mes de temporada, y ha aparecido en solo 68 juegos, la mitad de los 136 que tiene su equipo a la fecha.

No fue hasta el 16 de agosto que reapareció en la alineación de los Red Sox. Desde entonces está bateando .254 con dos cuadrangulares y 13 carreras empujadas además de ocho anotadas.

Aspiraban a un contrato de tres a cuatro temporadas

“Si no hubiera estado lesionado, aspirábamos a otros números en la agencia libre”, dijo por su parte el agente del jugador, Edwin Rodríguez Rodríguez. “Pero con la lesión no ha podido jugar, no ha podido tener un año productivo como sé que podía tenerlo. Y aun así el equipo hizo el acercamiento y pudimos llegar a ese acuerdo”.

El representante del jugador entiende que el pacto con Boston es más que justo y considerable, pues cree que si hubieran optado por rechazar la oferta de los Red Sox para aventurarse a entrar al mercado de agencia libre al concluir esta campaña, Hernández tal vez no iba a recibir mucho más de otros equipos por la duda de haber salido de una lesión.

Hernández, por ahora, solo piensa en tener otro viaje a la postemporada con los Red Sox, aunque al parecer ya está pensando en que esto ocurra en 2023.

Boston está hundido en el sótano de la División Este de la Liga Americana a 14.5 juegos de la primera posición que ocupan los Yankees, y a nueve partidos del tercer y último boleto a los ‘playoffs’ por la vía del ‘wild card’, que ostentan hasta ahora sus rivales de división, Blue Jays de Toronto.

“Jugar con una franquicia como esta, al igual que con los Dodgers… son muy pocas las franquicias que uno se pone el uniforme y el uniforme tiene un poquito más de significado que los demás. Es una franquicia con tanta historia como esta, en un mercado grande, con muchas expectativas. Son de las cosas que a mí me gustan. Me gusta jugar con las expectativas de que tenemos que salir todos los días a ganar. Que si no ganamos la Serie Mundial la temporada es un fracaso. Es lo que a mí me gusta, es la manera en que aprendí a jugar cuando venía subiendo en Los Ángeles. Aquí también hay una comunidad de latinos muy grande, y a mi esposa y mi familia les gusta la ciudad. No está muy lejos de Puerto Rico, hay vuelos directos para acá. También es jugar para Alex (Cora) y el coaching staff entero que es tremendo y estoy supercómodo. Sé que el año que viene va a ser mucho mejor”.

“Fueron muchas las lesiones; en un momento dado tuvimos 14 peloteros en la lista de lesionados. Lamentablemente todas las lesiones a la misma vez y pues no teníamos la profundidad para mantenernos en esta división, que es la mejor del béisbol entero. Este año las cosas no nos han salido de la manera que queríamos”, concluyó.