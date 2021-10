ATLANTA. - Dansby Swanson y Jorge Soler dieron los batazos grandes y decisivos para poner a los Braves de Atlanta a las puertas de su primer título de Serie Mundial en 26 años. Pero difícilmente alguien se divirtió más el sábado en la noche que el puertorriqueño Eddie Rosario.

Los Braves derrotaron 3-2 viniendo de atrás a los Astros de Houston en el cuarto partido, para colocar a punto de mate el Clásico de Otoño, que con un triunfo más de Atlanta en su Truist Park este domingo, puede llegar a su final sin necesidad de regresar a Houston.

“Me siento ahora mismo como Super Rosario”, dijo riendo y en inglés Rosario en la conferencia de prensa posterior al juego, causando risas a los periodistas que la cubrieron.

Fue su repuesta espontanea cuando le preguntaron sobre la gran atrapada que realizó en la parte baja de la octava entrada robándole un potencial batazo de extrabases al venezolano José Altuve, quien le pegó bien a la pelota en todo el partido y tuvo un jonrón temprano para darle ventaja de 2-0 a Houston.

“Honestamente a esa bola le tiré el guante y la cogí. Todo el mundo se pudo contento, yo estaba contento. Fue increíble. ¡Wow! ¡Qué clase de atrapada!”, añadió el guardabosque como sorprendido de su propia jugada, la que celebró efusivamente encendiendo aun más a una fanaticada que ya deliraba desde los batazos de Swanson y de Soler que viraron el marcador en un abrir y cerrar de ojos, cuando Houston ganaba 2-1 al llegar la parte baja del séptimo.

Y es que Rosario volvió a producir en ambos lados del terreno, tanto a la ofensiva como a la defensa. Antes de la excitante atrapada, el guayamés bateó un sencillo en la tercera entrada que no tuvo mayores dividendos, pero luego pegó un importante doblete en la sexta que lo llevó poco después a anotar la primera carrera del partido impulsado por su compañero Austin Riley.

Con el sencillo aumentó a 22 sus hits en estos playoffs, convirtiéndose en el puertorriqueño con más inatrapables en una postemporada. No pasó mucho para que añadiera el número 23.

“Wow, no sabía eso. Me siento orgulloso de mí mismo. Increíble, de verdad. Creo que voy todos los días a tener buenos juegos, no sabía qué marca hacer, pero si estoy en el libro (de récords) mucho mejor”.

Eddie Rosario celebra su atrapada. (Ramón “Tonito” Zayas)

Rosario había dicho días antes que no estaba pendiente a las marcas, sino que salía cada día a tratar de que su equipo gane. Pero este sábado tuvo las dos cosas porque tuvo una destacada participación en términos individuales, y su equipo está a punto de alzarse con el trofeo de la Serie Mundial.

Y encima de eso se pudo ver al mismo Rosario que se divirtió de lo lindo en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers, a quienes los apabullo con bateo de .560 con tres cuadrangulares para ganar el trofeo de Jugador Más Valioso.

Rosario, sin embargo sabe que los Astros no se van rendir fácilmente este domingo.

“Estamos en nuestra casa y nosotros venimos mañana con todo. Queremos ganar aquí. Yo sé que ellos no van a bajar la cabeza, pero nosotros tenemos la cabeza alta y tenemos más ánimo. Y los fanáticos nos ayudan”, agregó el jugador de 30 años.

Fue un gran partido de Clásico de Otoño de ambos lados. Si bien los Astros dejaron 11 corredores esperando remolque, protagonizaron con los Braves un duelo de pitcheo. Ambos cuerpos monticulares, incluyendo el bullpen, tuvieron demostraciones dominantes hasta los batazos grandes de Swanson y Soler.

Houston confiado en remontar

“Ese es el béisbol. A veces se gana y a veces no. La única manera de superarlo es pasar la página y enfocarnos en un juego a la vez”, dijo por su parte Altuve, quien con su cuadrangular de la cuarta entrada aumentó a 23 su caudal de jonrones en series de postemporada durante su trayectoria en las Grandes Ligas, rebasando en la lista de todos los tiempos al boricua Bernie Williams, y quedándose solo en el segundo lugar.

“Nos han estado jugando duro. Han estado jugando con nosotros muy duro. Tenemos que ganar mañana. Hemos estado de espaldas a la pared antes. Nuestros muchachos saben qué hacer. No hay mucho que decir. Sabemos lo que tenemos hacer. Tenemos que ganar mañana”, dijo por su parte Dusty Baker, dirigente de los Astros.

Altuve dijo que había que darle crédito no solo al pitcheo sino también a la defensa de Atlanta.

“Creo que hicieron todas las cosas bien hoy. Jugaron buena defensa. Esperaba que los dos batazos fueran por lo menos dobles, pero no lo fueron y así es el béisbol”, dijo el segunda base venezolano sobre los dos potenciales extrabases que le robaron los Braves, incluyendo la jugada defensiva de la noche por Rosario en la octava entrada.

“Ahora es básicamente enfocarnos en un juego a la vez. Y ese juego es mañana”.