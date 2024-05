“Esto es el fruto de la consistencia”: Johnathan Rodríguez prueba su primer “café” en las Grandes Ligas con los Guardians

El guardabosque puertorriqueño Johnathan Rodríguez estaba el lunes practicando en el estadio del equipo Triple A en Columbus, cuando el dirigente de los Clippers lo llamó para decirle que no tendría que emprender el viaje de unas 12 horas en autobús hasta Omaha, Nebraska, donde iniciaría junto a su compañeros una estadía de seis partidos como visitantes.

Fue una gran noticia al saber que tomaría una ruta más corta, de solo par de horas, con rumbo a Cleveland en el mismo estado de Ohio.

Rodríguez, de 24 años, se convirtió el lunes en el más reciente jugador boricua en ser ascendido al béisbol de las Mayores, junto al jugador de cuadro de los Cubs, Luis Vázquez, y luego de permanecer en la banca en el partido de los Guardians ante los Mets de Nueva York, fue colocado este martes en la alineación de Cleveland para el partido programado para las 6:10 p.m. en el Progressive Field.

“En verdad no estaba preparado, o no sabía que me iban a subir ahora. Pero gracias a Dios metí mano, e hice las cosas pequeñas que tenía que hacer. Hice las cosas bien, gracias a Dios, y recibí la oportunidad de que me llamaran”, dijo Rodríguez vía telefónica a El Nuevo Día.

Considerado como el decimosexto mejor prospecto de la organización de los Guardians, el ascenso a Grandes Ligas para Rodríguez parecía solo cuestión de tiempo, desde que en noviembre de 2023 fue protegido en el roster de 40 del club. Así las cosas participó con el equipo grande en el campo de entrenamiento previo al inicio de la temporada 2024, y eventualmente fue enviado a Triple A para comenzar allí la campaña.

Allí, con la filial de Columbus, volvió a demostrar el poder ofensivo de las dos temporadas anteriores en 2022 y 2023. En 2022 conectó 26 cuadrangulares con 74 carreras empujadas entre Clase A+ y Doble A, mientras que el año pasado dividió su tiempo entre Doble A y Triple A y bateó 29 jonrones con 88 empujadas, además de promediar .286.

En este inicio de campaña en Triple A, Rodríguez llevaba siete bambinazos con 28 remolcadas y un OPS de .838 en 43 juegos. Esta actuación le mereció el ascenso.

“Estoy bien alegre. Ayer toqué el parque por primera vez. No jugué; iba a tener la oportunidad de batear, pero no se dio. Ya hoy estamos en el ‘lineup’ para jugar”, agregó el boricua sobre lo que se espera sea su debut en las Mayores, en el segundo partido de una serie de los Guardians ante los Mets de Nueva York.

“(José) Ramírez y yo habíamos hablando en ‘spring training’ este año y él me dijo, ‘trabaja fuerte porque tú nos vas a ayudar cuando llegues a Grandes Ligas, y va a ser pronto’. Me metí eso en la cabeza este año, también el año pasado me fue bien, y en el 2022. Esto es el fruto de la consistencia, y la disciplina que tuve este año”, dijo refiriéndose a la bienvenida de la estrella del equipo de Cleveland, el tercera base dominicano que se convirtió en la figura principal de los Guardians tras la salida en un cambio del campocorto puertorriqueño Francisco Lindor hacia los Mets.

Además de su producción en Triple A este año, el bateador derecho de 6′0″ de estatura, estuvo caliente en la pasada temporada 2023-2024 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con los Gigantes de Carolina. En 40 juegos, promedió .269 con tres jonrones y 17 carreras empujadas.

Egresado de la escuela de Beltrán

En otras palabras, se ha probado como un jugador ofensivo y es ese atributo el que de acuerdo al otrora guardabosque de Grandes Ligas, Carlos Beltrán, debe ayudar a Rodríguez a establecer en el mejor béisbol del mundo.

Beltrán fundó y preside la academia de béisbol que lleva su nombre en el municipio de Florida, y de donde egresó Rodríguez. Y para Beltrán, quien al momento labora como asistente del presidente de los Mets, David Stearns, fue grato ver el lunes en Cleveland a uno de sus pupilos, mientras se encontraba con su organización de los Mets en la gira por la carretera.

“Me tocaba hacer el ‘road trip’ (con los Mets), y fue cuestión de coincidencia. Cuando ayer estaban haciendo el ‘scouting report’, y mencionaron el nombre de él, los coaches de los Mets me dijeron, mira Carlos, se graduó de tu academia. Es una emoción para uno”, dijo también Beltrán en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“No hay duda que su proyección como bateador de poder está ahí. Es una proyección tangible. Llegar a Grandes Ligas es un primer paso, luego le toca a Johnathan encontrar esa rutina, esa consistencia y también usar los recursos que tiene a su alrededor. Ayer estábamos hablando que tiene a su alrededor a un coach como (el exreceptor puertorriqueño) Sandy Alomar, que estuvo más de 20 años en Grandes Ligas como jugador, y lleva un montón como coach. Le mencioné que tiene que montar su equipo de trabajo e incluir sus coaches para seguir desarrollándose”, añadió Beltrán sobre su conversación con Rodríguez.

El candidato al Salón de la Fama del Béisbol dijo que tener al dominicano Ramírez cerca como compañero, es una de las herramientas que el patrullero debe aprovechar para continuar su desarrollo.

Y Rodríguez está de acuerdo cuando se habla de Ramírez.

“Me dio la motivación de seguir trabajando y cuando me dijo eso, me quedé sorprendido”, recordó Rodríguez sobre sus palabras durante el entrenamiento primaveral en febrero y marzo. “No creía que me iba a decir eso. Me dio más hambre de trabajar más fuerte y llegar aquí”.

Rodríguez también tuvo palabras de agradecimiento por lo que significó la Carlos Beltrán Baseball Academy en su desarrollo antes de firmar como profesional en 2017, hace siete años.