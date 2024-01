Es la novena entrada del primer partido de la semifinal de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) entre los Criollos de Caguas y los Cangrejeros de Santurce y en los altoparlantes del Estadio Hiram Bithorn suena el inicio de la canción “Circle of Life” del clásico animado “The Lion King”.

La lírica inicial en lenguaje africano zulu (Nansi ingonyama) da la señal para la salida del lanzador de los Cangrejeros, Fernando Cruz, desde el bullpen para llegar a la loma con el objetivo de cerrar el juego.

Desde que se convirtió en un taponero estelar en el torneo invernal hasta su llegada a las Grandes Ligas en 2022 con los Reds de Cincinnati, Cruz ha utilizado el tema de Disney como entrada al montículo.

Aunque no está a la par de la popularidad de la “trompetas” del cerrador estrella Edwin “Sugar” Díaz con los Mets de Nueva York, la canción se ha convertido en la marca de Cruz cuando sale a lanzar y, según dijo, ha gustado a la fanaticada tanto en la isla como en Cincinnati.

A preguntas de El Nuevo Día, Cruz compartió que adoptó “The Circle of Life” cuando vio al pelotero cubano Yoenis Céspedes utilizarla cuando entraba a la caja de bateo en los partidos de las Mayores.

“Fue un día que vi a Céspedes en el estadio de los Mets y me impactó de una manera brutal. Para ese momento yo no había aceptado el Señor en mi vida, pero llegó el tipo y era como si llegara el león de la selva. Se vio con carácter, un tipo fuerte y grande. Me dije que en un futuro lo iba a considerar”, contó Cruz.

Cruz no cree en supersticiones. Dijo que puede cambiar la canción de entrada en cualquier momento, pero como ha gustado al público, la ha dejado.

“Son muchos significados que tiene “The Lion King”. A mis hijos les encanta. Mi animal favorito es el león. No es el más fuerte ni el más rápido ni el más grande, pero es el rey de la selva. El león es muy interesante si te pones a leer del animal. Maravilloso. Creo que cuando yo llego a la loma, llegó el león, llegó el tipo. La actitud es lo que hace al león”, apuntó.

Fernando Cruz debutó en las Mayores con los Reds en 2022 a sus 32 años. (Jeff Chiu)

A sus 32 años, Cruz hizo su debut en las Grandes Ligas con los Reds. En 14 juegos en 2022, tuvo efectividad 1.23 en 14.2 entradas con 21 ponches. En 2023, acumuló efectividad de 4.91 en 58 encuentros de 66 entradas. Ponchó a 98.

“En Estados Unidos a los fanáticos les encanta. Ha sido un éxito (en Cincinnati). Se identifican conmigo. Llevo como cinco años usándola. En cualquier momento la puedo cambiar. No me ato. Pero, se identifican conmigo y la he dejado ahí. “La cigüeña” como le dicen”, declaró.

En la semifinal contra los Criollos, Cruz, de 33 años, ha lanzado 2.2 entradas de tres hits, una carrera permitida, dos bases por bolas y tres ponches.

Santurce regresa el domingo al Bithorn abajo en la semifinal 3-1 contra los Criollos.