Fernando Cruz no recuerda un debut con los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en el que le hayan marcado una carrera, al menos, en las últimas cinco temporadas.

Este martes, Dwight Smith le conectó un gran cuadrangular por el jardín derecho en la victoria de los Cangrejeros 7-3 sobre Caguas. Pero no le hizo daño. No empañó su debut.

“A Dios toda la gloria, siempre me pone en alto, me exalta, y eso es parte de mi relación con el Señor, algo que no se puede explicar porque llevamos cinco años sin que me hicieran una carrera, pero me llevo la victoria. No hay nada como ganar un juego para tu equipo. Estoy totalmente feliz y agradecido”, compartió Cruz a El Nuevo Día previo al choque en el estadio Hiram Bithorn.

PUBLICIDAD

“Fue un inning productivo, no tanto solamente para mí, sino para el equipo; económico, eficiente, me sentí fuerte, me sentí muy bien y la recta estaba fuerte. Es cuestión de seguir adaptándonos y seguir poniéndonos en ritmo para ayudar al equipo al campeonato”, agregó.

Cruz le regaló a la novena crustácea su triunfo número 23 para empatar en el primer puesto de la liga invernal boricua con los Gigantes de Carolina. Ambos equipos han caído en 13 choques.

Aunque su debut fue oficial fue este martes, Cruz arribó al equipo a finales de noviembre. Desde entonces, se dedicó a estudiar, muy de cerca, a su equipo.

“Tenemos un equipo bien contendor, que vamos a competir con quien sea. Creo que tenemos todo para llevarnos a ese campeonato. Lo que hay es que engranar unas cositas que como todo equipo hay que hacer para entrar a unos playoffs y llegar con el mejor moméntum”, dijo.

La postemporada iniciará a principios de enero de 2024.

Fernando Cruz goza de la confianza de los Reds de Cincinnati para lanzar en la isla. (Nahira Montcourt)

“Ellos me hacen responsable”

El boricua viene de abanicar a 98 bateadores en 66 entradas para un promedio de 13.4 ponches por cada nueve entradas con los Reds de Cincinnati en las Mayores.

A sus 33 años y en su primera campaña completa con los Reds, Cruz cerró la campaña con marca de 1-2 y efectividad de 4.91 con un WHIP de 1.21 y 28 boletos gratis.

El lanzador fue protegido en el roster de 40 de los Reds al culminar la campaña pasada, y colocado en la lista de ‘fatiga extrema’.

PUBLICIDAD

Pese a la restricción, Cruz asume con cautela y responsabilidad la confianza que le ha brindado Cincinnati de lanzar en la isla.

“Cincinnati lo único que me dijo es que al principio no tirara días corridos, pero obviamente en los playoffs las cosas pueden cambiar. Pero de verdad no ha cambiado nada, ellos me hacen responsable totalmente de lo que yo pueda hacer, y confían totalmente”.

Por tal razón, Cruz no se dispone a lanzar días consecutivos por los cuatro partidos que le restan a Santurce de la temporada regular.

“Cuando entremos en los playoffs veremos cómo fluimos y cómo fluye lo que es el bullpen y mi rol”, apuntó.