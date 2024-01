Santo Domingo - La fiscal Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), depositó este miércoles en el Distrito Judicial de Puerto Plata, una caja de pruebas y documentos con los que pretende se le imponga una medida de coerción al jugador suspendido de Tampa Bay, Wander Franco, tras meses de investigación por presuntamente haber sostenido una relación con una menor de edad.

Diná Llaverías, quien había convocado a Franco el pasado 28 de diciembre a sus oficinas en Santo Domingo, capital dominicana, a la cual el pelotero no asistió, depositó junto a la fiscal de Puerto Plata, Luisa Marmolejos, las evidencias preliminares que un juez deberá evaluar el próximo viernes.

Franco se encuentra detenido desde el pasado lunes en el Palacio de Justicia de la norteña provincia de Puerto Plata, tras haberse presentado junto a sus abogados para un interrogatorio.

Las fiscales depositaron los documentos en la oficina del tribunal al medio día de este miércoles, sin emitir comentarios a la prensa.

Previamente, el abogado de Franco, Teodosio Jáquez Encarnación, no quiso dar opiniones a la prensa tras ser abordado en las oficinas donde su cliente se encuentra detenido.

“Bien, él se siente bien”, dijo Jáquez Encarnación a la prensa.

The Associated Press ha estado intentando comunicarse con los abogados de Franco para obtener más detalles sobre el caso, pero no ha sido posible.

El juez decidirá entre poner en libertad bajo fianza a Franco el viernes, arrestarlo temporalmente, imponerle impedimento de salida del país o presentación periódica, hasta que concluya la investigación o un juicio.