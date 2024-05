BSN: Flor Meléndez habla sobre el debut de Jhivvan Jackson, los minutos en cancha de Tyler Davis y el estatus de Jordan Howard

“Lo vi cansado. Acababa de llegar de un viaje largo desde Alemania. Creo que todavía no ha botado eso. Practicó una sola vez. Pero estamos supercontentos de que ya esté con nosotros”, dijo Meléndez a El Nuevo Día .

No es la primera experiencia para el base de 25 años en el exterior. Jackson militó previamente con el Proximus Spirou Charleroi de la liga de Bélgica y el CB Menorca de la tercera división de España.

Meléndez, igualmente, abundó sobre el estado físico del prometedor alero Alex Morales, quien no jugó el miércoles contra los Vaqueros.

“Sufrió una contusión en su costilla izquierda. Le hicieron una resonancia magnética (MRI), pero no tiene nada malo. Solo el dolor. No sabemos si podrá jugar mañana (viernes). Queremos ser precavidos, porque no queremos que nos pase lo mismo del año pasado, que lo perdimos. Él es un jugador diferente”, sostuvo Meléndez.