Fort Myers, Florida.- Francisco Lindor nunca oculta su sonrisa por el amor que siente por el juego de béisbol.

Apodado en las Grandes Ligas como “Mr. Smile”, su sonrisa se agrandó aún más cuando se le preguntó sobre cómo se sintió al ser nombrado como el capitán del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

“Es un honor. Llena de alegría mi corazón y se me infla el pecho decir que no solo soy parte del equipo, sino que también soy el capitán”, dijo Lindor en conferencia de prensa después de la primera practica del Team Rubio en el Jet Blue Park.

“No era algo que yo dije, que iba a ser el capitán del equipo. Cuando me preguntaron y me lo dijeron, me trajo una sonrisa en la boquita (ríe). Significa un montón. Significa que los muchachos me respetan y yo los respetos a ellos, para representarlos a ellos y a la isla. Estoy ansioso por comenzar”, añadió.

Lindor, de 29 años, tomará el batón de Yadier Molina, quien fue capitán en la edición del subcampeonato de 2017 y ahora fungirá como dirigente.

“Es un líder. Los muchachos lo siguen a él. Es un profesional en la forma que entrena, cuida a los muchachos. Ellos lo decidieron y secundo eso. Tremendo jugador y ser humano. Es un líder. Pone el equipo en sus hombros y mete mano por ellos”, expresó Molina.

Lindor también es uno de los líderes en los Mets de Nueva York. El campocorto tiene el contrato más lucrativo en la organización tras firmar en 2021 un pacto de $341 millones por 10 años.

“Ahí no he sido nombrado. No tengo el título. Pero sí muchas personas me consideran uno de los líderes. Yo soy ‘Paquito’ en cualquier sitio”, comentó.

Lindor es uno de los ocho jugadores que repite en el “Team Rubio” en comparación con la plantilla del 2017. Junto al siore regresaron Javier Báez, Enrique “Kike” Hernández y Eddie Rosario, más los abridores José Berríos, José de León y el zurdo Héctor Santiago; el relevista Jorge López y el cerrador Edwin “Sugar” Díaz.

“Me siento que estoy jugando en un campeonato estatal de Puerto Rico. Yo jugué con Vimael Machín de chamaquito; jugué frente a Javier, de Berríos. Es una química distinta a la última. En aquella estaba Yadier, Carlos Beltrán, ángel Pagán. Ellos eran los que nos iban a llevar. Ahora nosotros vamos hacia adelante y los demás nos van a seguir. Hoy vi a chamacos que no había visto como M.J. Meléndez, Emmanuel Rivera, Neftalí Rivera. Verlos practicar son cosas bonitas”, compartió.

