Los Mets de Nueva York aguardan pacientemente por el regreso de su torpedero Francisco Lindor y aunque aún no pueden determinar con certeza cuándo se producirá su entrada a juego, existe una posibilidad de que pueda hacerlo durante la última semana de este mes.

Lindor, quien está fuera de acción desde el 16 de julio debido a una lesión en el oblicuo derecho, podría estar en la alineación de los Mets tan pronto el equipo cumpla con una gira por la costa oeste esta semana y regrese a Nueva York el día 24.

“Hay una posibilidad,” dijo el dirigente Luis Rojas al New York Post. “Él (Lindor) se ha puesto en una muy buena posición. Estará con nosotros más temprano que tarde”.

Lindor estuvo entrenando con el equipo el domingo en el Citi Field. Tomó prácticas de bateo, hizo swings en ambos lados del plato, corrió y fildeó roletas.

PUBLICIDAD

El cotizado torpedero puertorriqueño dijo que se sintió bien ante la posibilidad de regresar pronto al terreno de juego, pero dejó en manos del cuerpo de entrenadores físicos del equipo la decisión final de volver al ruedo.

“Ahora mismo me siento bien. Con cada paso que hemos tomado me he sentido grandioso. Me siento contento con la forma que han trabajado los entrenadores”, dijo Lindor luego de la sesión del domingo.

“Quiero estar con el equipo lo más pronto posible, pero al final del día son los entrenadores (trainers) los que sabrán. Lo que ellos decidan, estaré de acuerdo”.

Lindor, quien firmó una extensión de contrato con los Mets días antes del comienzo de la temporada por diez años y $341 millones, estaba elevando su producción ofensiva cuando se lastimó el oblicuo derecho con un swing a mediados de julio.

“ Quiero estar con el equipo lo más pronto posible, pero al final del día son los entrenadores (trainers) los que sabrán. Lo que ellos decidan estaré de acuerdo ” Francisco Lindor / torpedero de los Mets de Nueva York

El carismático jugador fue inactivado en los momentos en que estaba promediando .228 con 11 jonrones y 36 remolcadas. Su WAR estaba en 2.0.

A pesar de que producción estaba por debajo del nivel acostumbrado, los Mets han echado de menos al boricua y su récord de 12-18 desde que se lesionó así lo confirma.

Al 16 de julio, Nueva York estaba en el tope de la división Este con balance de 47-41 y una ventaja de tres juegos de su más cercano rival, los Phillies de Filadelfia.

Actualmente, los Mets, con siete fracasos en los últimos diez encuentros, están terceros con foja de 59-58 a dos juegos y medio de los líderes Braves de Atlanta.

PUBLICIDAD

Por su parte, en los próximos días se evaluará la posibilidad de que Lindor continúe su proceso de rehabilitación tomando acción en un par de partidos en liga menor, aunque el jugador preferiría no hacerlo.

“Tengo que trabajar lo más fuerte que pueda aquí para demostrales a ellos (la dirección de los Mets) que no tengo que ir dos semanas a las liga menores”, agregó Lindor.

El próximo paso de Lindor será elevar su velocidad en su corrido de bases, algo que hará en los días en que su equipo esté en la carretera. Dicha prueba determinará finalmente si estará listo para los rigores del béisbol.

“Quiero estar allá afuera -terreno-. A mí me pagan por estar en el terreno, no para ser un animador en el dugout”, concluyó Lindor.