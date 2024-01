Nueva York — Brian Cashman se disculpó con Marcus Stroman por los comentarios del gerente general de los Yankees en 2019 antes de que Nueva York negociara un contrato de dos años y $37 millones con el derecho de 32 años.

Cashman discutió el canje por Stroman con Toronto antes de que los Blue Jays transfirieran al lanzador a los Mets de Nueva York en julio de 2019.

“Estábamos interesados en Stroman, pero no pensamos que marcaría la diferencia”, dijo Cashman a Yahoo Sports en 2019. “Sentimos que estaría en nuestro bullpen en la postemporada”.

Cashman dijo que se disculpó en ese momento a través del agente de Stroman y directamente con Stroman durante las negociaciones esta temporada baja.

“Simplemente dije que por la cantidad de talento que querían recuperar, no iba a marcar la diferencia”, dijo Cashman durante una conferencia de prensa por Zoom el jueves. “Ese fue mi error, porque entonces la forma en que se desarrolló no fue exactamente como se pretendía”.

Stroman habló con Cashman por teléfono durante las negociaciones

“Cashman y yo analizamos lo que teníamos hace unos años”, dijo Stroman durante una llamada de Zoom el jueves temprano. “Nos reímos un poco y seguimos adelante”.

Stroman, dos veces All-Star, se perdió seis semanas la temporada pasada con los Cubs de Chicago debido a una inflamación en su cadera derecha y luego a una fractura del cartílago de las costillas. Terminó con marca de 10-9 y efectividad de 3.95, la más alta desde 2018, dejándolo con marca de 77-76 y efectividad de 3.65 desde su debut en las Grandes Ligas en 2014.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, visitó la casa de Stroman durante el proceso de reclutamiento, y Aaron Judge, Gerrit Cole, Anthony Rizzo y Anthony Volpe también hablaron con el agente libre.

“Este es un competidor definitivo. Es alguien que quiere el gran escenario, quiere las luces brillantes”, dijo Cashman. “Hay una población de talentos de las Grandes Ligas que no quiere jugar en el estadio de Nueva York. Es demasiado caliente. Es muy difícil. Es demasiado. Pero ese no es este jugador”.

Stroman tiene fama entre algunos de tener una relación conflictiva con los fans.

“Diría que no me han entendido bien, con seguridad”, explicó. “Creo que la gente tendrá una visión diferente de mí después de mi mandato aquí. No creo que Cash, no creo que Boonie, no creo que Judge quisiera que yo fuera parte si no conocieran mi personaje y cómo era yo como compañero de equipo”.

Stroman se une a una rotación que se proyecta incluye a Cole, el actual ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, y Carlos Rodón, Néstor Cortés y Clarke Schmidt. Rodón y Cortés ya están entrenando en el complejo de los Yankees en Tampa, Florida, luego de temporadas acortadas por lesiones.

“Nos gusta lo que tenemos”, dijo Cashman sobre la rotación.

Los otros movimientos importantes de Nueva York en esta temporada baja incluyeron la adquisición de los jardineros Juan Soto, Alex Verdugo y Trent Grisham.

“Creo que hemos mejorado”, dijo Cashman. “Creo que nuestro equipo estuvo mejor de lo que terminó, independientemente del año pasado”.

Espera que el jardinero central Jasson Domínguez regrese de la cirugía Tommy John en algún momento del verano y dijo que Giancarlo Stanton ha estado trabajando duro en acondicionamiento y dieta después de batear .191, el peor de su carrera, con 60 carreras impulsadas.

Cashman dijo que los médicos le han dicho al equipo que esperan que Rizzo se haya recuperado de la conmoción cerebral del 28 de mayo que arruinó la temporada del primera base.

“Los médicos nos han dicho que está 100% sano. Que el tipo de conmoción cerebral que tuvo una vez que pasó, no volverá”, dijo Cashman.