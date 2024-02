Heliot Ramos se estrena como papá en busca de establecerse con los Giants en las Mayores

“Dios tiene el control de todo. Voy para adelante. Si me dan el chance, lo voy a aprovechar. Si no, voy a seguir metiendo mano porque, donde sea, tengo que meter mano. La organización tienes sus planes. Cuando me quieran dar la oportunidad, voy a seguir jugando, para la organización que sea, siempre hacia adelante. Tengo a mi familia. A mi esposa que me apoya demasiado y ahora que tengo mi nena, eso es lo mejor del mundo”, agregó.