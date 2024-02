Emmanuel García: el boricua que viste el uniforme de Nicaragua en la Serie del Caribe en Miami

“Llegar aquí fue difícil (por lo sucedido) pero se lo dejé en las manos de Dios. Gracias a Yamil Benítez (presidente de la Asociación) que me ayudó. Sin él, no se iba a poder lograr esto. Sé que fueron tecnicismos y reglas, pero se pudo hablar. Me importaba tener esta oportunidad porque nunca he firmado en el profesionalismo (béisbol organizado), en ligas menores. Esta puede ser una oportunidad para buscar trabajo”, añadió.