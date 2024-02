“Él es mi hijo en mi casa, aquí somos enemigos”: Juan “Porky” y Jack López se enfrentan en la Serie del Caribe en Miami

Miami, Florida - Jack López vacila que su padre, el exjugador y entrenador Juan “Porky” López , no le contestó el teléfono en los pasados días de cara a la Serie del Caribe 2024 .

No es la primera vez que ambos se enfrentan en el terreno de juego.

“Doy las gracias por encontrarnos en este momento. No es la primera vez que voy a trabajar en contra de él. Sabemos la clase de pelotero que es Jack, sabemos lo que puede hacer. Como hijo mío, sé que va a dar el 100 por ciento. La única diferencia es que yo voy a dar el 100 por ciento por Nicaragua y él por Puerto Rico ”, expresó “Porky” tras saludar a su hijo en el terreno previo al juego.

Trabaja como dirigente en Nicaragua

“ En Nicaragua esa gente me ha aceptado muy bien ”, comentó el exreceptor.

Jack: “Nos criamos en un parque”

“Todo lo que sé de pelota, lo sé de él. Me crie en el dugout con él. Nos criamos en un parque. Todo lo que sé de pelota lo sé por el viejo. No fue quien me correteó (en las pequeñas ligas) como mami, pero todo lo que sé en el terreno lo aprendí por él gracias a Dios”, apuntó el pelotero, de 31 años.