“Es un proyecto bien grande”: Jump, el ambicioso complejo polideportivo de José Juan Barea en Hato Rey, podría inaugurarse a finales de 2024

“Ya estamos entrando a una fase de terminación para una apertura soft . A finales de este año, vamos a comenzar a hacer ciertas cosas, ya sea por invitación o para acomodar (a equipos y atletas), antes de lo que será sacar los programas after school , y clínicas semanales durante el año escolar. Estamos ya de cerrar habitaciones para prender aires. Ahí comenzamos los retoques, armar camas, lavar, pintar, y mucha estética que son cosas que son más ligeras para enfocarnos en el exterior”, añadió, por su parte, Newman.

“A los jugadores profesionales les encantará. La de abajo, es para prácticas bien buenas, como doble cancha de NBA. Me recuerda a todas las canchas de prácticas de todos los equipos de NBA, que son dos canchas juntas con mucho espacio y gimnasio abajo, balcones arriba para los coaches mirar”, explicó Barea.

“No hay sitio parecido (en Puerto Rico) que estés en lounge de un hotel, te sientas en un mueble y puedas ver a la gente practicar. Me recuerda a canchas pequeñas donde jugadores de NBA van a jugar guerrilla en verano. Cuando lo vimos por primera vez, se me abrieron los ojos”, resaltó Barea.

“Jump” contará con una ampliación para separar y alquilar las canchas y salones de actividades. Aún no está definido el costo de los servicios. Barea enfatizó en que el proyecto no será exclusivo, sino que desea toda la isla se beneficie de la apuesta.

“Estamos en esas, en estudios. Puedo decir que hemos estudiados el costo de todas estas clínicas a nivel local. Estamos en el mismo plano de terreno de lo que está en el mercado actualmente. No es nada que piensen que sea elite o para ciertas categorías de persona. Lo estamos haciendo para que todo el mundo pueda participar”, apuntó Newman.

La instalación operará de 6 a.m. a 10 p.m. los siete días de la semana.

A traer a equipo de NBA y NCAA

“Ellos saben. Se los he mencionado poco a poco. Pero, hasta que esto no esté completo, no se hace la invitación formal”, declaró el otrora armador de la Selección Nacional.