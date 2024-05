NBA: José Juan Barea tiene sentimientos encontrados en la final de conferencia entre Dallas y Minnesota

“Le voy a Dallas. No puedo mentir en eso. Quiero ir a un juego, por lo menos a dos. Me gustaría llevar Sebastián a un juego en Minnesota, que fue donde él nació. Bien contento con Dallas y Minnesota. Será bien interesante” , agregó.

“Minnesota es bien grande y bien atlético. Dallas es más talentoso y habilidoso en las posiciones de guards . Va a estar interesante. No me esperaba esta final pero, si te das cuenta, son los dos equipos que mejor están jugando al final de temporada”, señaló.

“Me gusta su actitud. Le da una confianza a todo el equipo de Minnesota, que no se lo creía y ahora se lo creen. Edwards es el más que se lo cree. Su talento es mundial. Mucha gente no creía que ese equipo con dos centros iba a funcionar, y funcionó”, indicó Barea, que compara a estos Wolves con sus Mavs de 2010-11.

“Eso es peligroso. Nos pasó en 2011. Cuando le ganamos a los Lakers (en primera ronda), decíamos que no nos ganaba nadie”, añadió.

Espera una serie larga

“Seis partidos, mínimo. Para cualquiera de los dos lados. Me gustaría que ganara Dallas” , contestó Barea.

“Le voy a Indiana. Le voy a mi coach (Rick Carlisle) y mi jugador favorito de la NBA ahora mismo, que es T.J. McConnell, que es reserva. Me encanta. Me mantengo en comunicación con él. (Me gusta) Su actitud. Jugué en contra de él cuando (yo) estaba acabando (en la NBA). Era fanático mío cuando comenzó. Jugó con mi coach de universidad. Lo veo jugar y es un fenómeno. Gardea a 90 pies, mete la jumpita corta y vuelve loco a los tipos”, comentó.