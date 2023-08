Boston- El dirigente boricua de los Red Sox, Alex Cora, sentó al jardinero Alex Verdugo tras no estar disponible previo a iniciar el encuentro en el que los Blue Jays de Toronto superaron 5-4 a Boston con jonrón y sencillo de Brandon Belt.

“Él (Verdugo) no jugó hoy, yo decidí que no jugará. Hoy dimos un paso atrás como equipo. Necesitamos estar disponibles cada día, eso no ocurrió hoy”, expresó Cora con rostro de molestia.

“Como dirigente, tengo que hacerme cargo de esto”, dijo Cora. “Solo me ocupo de los 26 muchachos (en la lista) y decidí que no iba a jugar”.

Adam Duvall ocupó el lugar de Verdugo en el jardín derecho y se fue de 4-2 con una carrera anotada en la derrota.

George Springer bateó de 4-4 y Toronto se impuso a los Red Sox por segunda jornada consecutiva, luego de perder sus primeros siete compromisos ante ellos en esta campaña.

El duelo terminó con una doble matanza. Connor Wong conectó una pelota que Kevin Kiermaier capturó al pie del muro entre el jardín izquierdo y el central, antes de disparar a segunda para retirar a Reese McGuire, quien había corrido a home y estaba parado en la antesala, pensando que la bola se iría del otro lado de la cerca.

Fue la octava victoria en 13 juegos de los Blue Jays, que poseen el tercer y último pasaje de comodín para los playoffs en la Liga Americana.

El dominicano Rafael Devers llegó a 26 jonrones en la campaña con Boston, que cayó por sexta vez en siete juegos y es colista de la División Este de la Liga Americana.

“Tenemos que estar disponibles. Desde entrenadores hasta jugadores, analistas y la oficina principal, todos deben estar disponibles todos los días aquí. Ese es el resultado final y hoy uno no estaba disponible”, añadió el dirigente de los Red Sox.

De acuerdo a medios estadounidenses, Verdugo reaccionó a la decisión de su dirigente. “Es una decisión del entrenador y la respeto (...) Asumo la responsabilidad”, comentó.

Por otro lado, en su primera apertura tras un julio en que tuvo una efectividad de 1.84 en cinco aperturas, el boricua José Berríos (9-7) se llevó el triunfo al tolerar tres carreras y seis hits en cinco innings y dos tercios, con seis ponches y sin boletos.

La derrota fue para Brennan Bernardino (1-1).

Por los Blue Jays, el dominicano Vladimir Guerrero de 5-0. El mexicano Alejandro Kirk de 4-1 con una anotada y una empujada.

Por los Red Sox, el dominicano Devers de 3-2 con una anotada y tres impulsadas. El mexicano Luis Urías de 4-2 con una remolcada.