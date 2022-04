Humacao.- El exlanzador Wilfredo “Cano” Vélez rechazó una oferta de $15,000 para firmar como novato con los Royals de Kansas City en la década de 1980.

El otrora receptor Efraín Nieves hizo lo mismo con un ofrecimiento de los Brewers de Milwaukee de $10,000, al igual que el excampocorto Luis Ramos con un propuesta de $5,000 con los Pirates de Pittsburgh, luego de ser escogido en la decimotercera ronda del sorteo de 1985.

Los tres formaron parte del encuentro de Leyendas del Béisbol Superior Doble A que se celebró el sábado en el Estadio Néstor Morales. Al partido amistoso asistieron destacadas figuras de la pelota dominguera como Efraín “Cano” García, Carlos Roberto Lugo, Ángel “Compi” Morales, Rafael Duvergé, Ángel “Bebé” Cruz, Roberto “Mollito” Santana, Jesús “Motora” Feliciano, Jimmy Figueroa y Julio Rivera, entre otros.

Algunos de los exjugadores que llegaron a la actividad, en algún momento, recibieron ofertas de equipos de las Grandes Ligas para dar el salto al profesionalismo, pero no fueron lo suficientemente atractivas, según compartieron los entrevistados.

Para en aquel entonces, los jugadores de Puerto Rico no eran elegibles al sorteo de novatos, lo que se formalizó en 1989. Anteriormente, los boricuas firmaban como agentes libres, al igual que sus homólogos de República Dominicana, Venezuela y otros países latinoamericanos. Además, una firma en aquel tiempo significaba renunciar a la pelota aficionada y a la Selección Nacional.

Wilfredo "Cano" Vélez fue uno de los brazos más importantes en la Selección Nacional en las décadas de 1980-90. (JOSE L. CRUZ CANDELARIA)

Vélez, quien se destacó en la Universidad de Jackson en Tennessee a finales de los años ochenta, recuerda las numerosas llamadas que recibió de novenas de las Mayores para firmar. Ninguna fue tentadora, dijo.

“Tuve 11 acercamientos”, recordó Vélez a El Nuevo Día, siendo los Braves de Atlanta la primera organización que se le acercó.

“Fue un bono bien bajito. Luego fueron los Dodgers, Filadelfia, Toronto. El más alto fue Kansas City y $15,000 para aquel tiempo. Yo puedo estar lanzando contra el que gana más, pero cuando venía la retención del dinero, pues me iban a sacar a mí. Ese era el cuestionamiento, además de que perdía el estatus de aficionado y no podía representar a la isla. Eso era algo grande para mí (representar a Puerto Rico)”, agregó Vélez.

El zurdo pertenece al Salón de la Fama de la Doble A. Ganó tres campeonatos consecutivos con los Azucareros de Yabucoa (1994, 1995 y 1996), además de colgarse múltiples medallas con el Equipo Nacional.

En el caso de Nieves, un gerencial de alto rango de los Brewers lo vio en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1990 en México y le hizo un ofrecimiento.

“Cuando llegué a Puerto Rico, recibí la llamada de Fellé Delgado, que era scout de Milwaukee, para que su jefe grande me viera. Mandó a firmarme. Me ofrecieron $10,000 y yo les dije que me ofrecieran $25,000 o $30,000 y firmaba. Para ese tiempo, con $25,000 asegurabas algunas cositas. Me dijo que no. No cedí. Ya estaba en el Equipo Nacional. Para ese tiempo, el gobierno nos daba $1,000 a los peloteros de alto rendimiento mensuales”, compartió el exreceptor de los Bravos de Cidra.

“Eran $12,000 al año, más las dietas y el sueldo de mi trabajo. No era suficiente para arriesgarme. Si fuera ahora, con $10,000, yo firmaba porque ahora, si no me iba bien, podía volver a Puerto Rico a jugar Doble A. Le doy la gloria a Dios que no lo hice”, indicó Nieves.

Efraín Nieves, uno de los grandes receptores en la historia del béisbol aficionado. (David Villafane/Staff)

La incursión de jugadores con experiencia profesional en el Béisbol Doble A comenzó en el 2005 con un pelotero reinstalado por equipo. En el 2007 se unieron los profesionales activos.

Nieves jugó 27 temporadas en la Doble A y acumuló promedio de .334 con 704 hits.

En el caso de Ramos, el campocorto dijo que llamó la atención de los Pirates jugando como colegial en Georgia.

“Me ofrecieron $5,000 y les dije que eso me lo ganaba yo jugando Coliceba y Doble A. Si cambiaba de parecer, iba para Clase A fuerte. Fue mi último año de colegio. No firmé y viré para Puerto Rico. Después, tuve otra oportunidad con Frankie Thon (escucha de los Astros de Houston). Pero él no firmaba. Tenía que buscar al jefe de la región del Caribe y él decidía. Fue a una prueba con un siore que se llama Rafy Campos de Río Piedras High. Firmaron a Campos. Creo que duró uno o dos años. Luego Frankie fue a casa a pedirme disculpas. Así es el béisbol. Una vez con 27 años lo vi y me dijo que si quería firmar. A esa edad, no”, relató Ramos.

Ramos estuvo la mayor parte de su carrera con Las Piedras, ganando tres Guantes de Oro en 1991, 1992 y 1993.

Quien recibió un bono mayor con los Mariners de Seattle fue “Cano” García, de $30,000. Sin embargo, una lesión en el brazo tronchó la oportunidad de estampar la firma con ellos. García era jardinero central y la lesión lo obligó a moverse a la inicial.

Efraín "Cano" García funge actualmente como coach de banco del Equipo Nacional de béisbol. (David Villafane/Staff)

“Fue en el 1981. Tenía 17 años. Lo que me ofrecieron era más que bueno para esa época. Pero, el señor Víctor Pillot, que en paz descanse, le dijo a mi padre que enviaran una garantía y así se hizo. Cuando me fueron a ver, me lastimé el brazo y nunca me pude recuperar. Después de ahí, Montreal, Filadelfia y los Mets me ofrecieron menos y ya tenía la situación en mi brazo. Ahí, decidí estudiar y jugar en la Doble A”, recordó el actual coach de la Selección Nacional.