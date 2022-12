La familia de Roberto Clemente conmemorará los 50 años de la trágica muerte del astro boricua con una actividad de recordación en la Pocita de Piñones de Punta Maldonado, Loíza.

En el mar, a pocas millas de la costa del norte de la isla, fue donde se estrelló el avión en el cual Clemente pereció junto a otras cuatro personas en una travesía hacia Nicaragua para asistir al país con suministros luego de un terremoto.

La actividad, abierta al público, comenzará a las 9:30 a.m. con un evento comunitario titulado “Un Belén para Clemente”. A las 11:30 a.m., se realizará una ofrenda a un “altar ascentral” por parte de la familia del exjardinero de los Pirates de Pittsburgh.

El evento, organizado por la Fundación Clemente, invita a los presentes a llevar vestimenta alusiva al número 21, junto con arreglos florares, velas, barriles, panderos y memorabiblia.

Invitación a la ceremonia de recordación de Roberto Clemente. (Suministrado)

“Es la primera vez que se convoca a público general en 50 años, a donde todo el mundo se allegó a la costa para ver si había un resultado favorable. Con los años fue mermando la gente que iba al lugar hasta que solo iba la familia”, dijo Luis Roberto Clemente, uno de los tres hijos del afamado atleta.

“Papi no apareció, solo el piloto. Es para que los fanáticos tengan un lugar donde puedan ir a rendir su respeto, porque no existe uno, no hay una tumba, un mausoleo. Por eso nos dimos la tarea”, agregó.

Este año, Punta Maldonado fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos.

“Es poder compartir con el público general y que nos expresen su sentir con su acto de presencia. Se llevarán a cabo recordaciones en varios lugares pero esta es la oficial. Tendremos un “live stream” para que los Pirates de Pittsburgh puedan apoyarnos”, indicó Luis Roberto.

Clemente se convirtió en el primer latinoamericano en ser exaltado, de forma póstuma, al Salón de la Fama del Béisbol. Este año también se cumplió medio siglo del hit 3,000 conectado por el boricua.