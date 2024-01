Con dos outs, conteo de dos strikes y cero bolas en el noveno inning el domingo en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan, el guardabosque Albert Almora tuvo una última oportunidad para los Cangrejeros de Santurce.

De frente, un dominante relevo por parte de Yacksel Ríos en buscar de darle a los Criollos de Caguas su trigésimo sexto boleto a una final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Los miles de fanáticos del Valle del Turabo presentes, que abarrotaron las gradas del Hiram Bithorn, se pusieron todos en pie. Se intuía algo excepcional.

Acto seguido, Ríos envió un lanzamiento rompiente a la esquina del plato para que Almora titubeara e hiciera medio swing.

Todas las miradas se dirigieron hacia el árbitro de primera base, quien determinó que fue strike. Fin. Caguas ganaba por la mínima, 1-0, en el estadio rival, con jonrón del cubano Pedro León, para acabar la semifinal en cinco compromisos.

Acto seguido, toda la plantilla de los Criollos, incluido su dirigente Yadier Molina, se arrojaron sobre el terreno de juego para celebrar efusivamente su pase al baile de coronación. Su primero desde la campaña 2021-22, cuando se agenciaron del back to back.

“Estoy contento, pero no satisfecho. Quedan todavía muchos juegos. Hay que esperar ahora al otro ganador (Carolina-Ponce) y hacer lo mismo que hicimos contra Santurce... Darles duro desde la primera entrada”, dijo el receptor de los Criollos, Jonathan Morales, descrito por su gerente general, Jesús “Motorita” Feliciano, como el Jugador Más Valioso de la serie.

Morales, que no había capturado juegos consecutivos desde que se reportó a la novena criolla, fue el catcher titular en las cuatro victorias consecutivas de Caguas sobre el conjunto crustáceo.

“No es que sea difícil, pero es una preparación de mucho trabajo físico para capturar todos esos innings. Gracias a Dios que me mantuve saludable. Vine de una lesión (hernia deportiva) que me tuvo dos meses parado. Es súper favorable para mí tener a alguien como Molina de dirigente. Sé que no lo estoy haciendo todo solo”, agregó Morales, al tiempo que también agradeció al coach José “Cheo” Molina, quien le prepara logísticamente para la ofensiva contraria.

Los camerinos local y visitante en el Bithorn eran polos opuestos.

Por un lado, silencio en el de los Cangrejeros, que optaron por dar declaraciones de forma escrita en comunicado de prensa.

Y por otro, una verdadera fiesta en el de los Criollos que, si bien Molina se limitó solo a dar solo declaraciones al podcast oficial de la LBPRC, sí dio un emotivo discurso a los suyos.

Molina declinó conversar con El Nuevo Día y Primera Hora tras la victoria de los Criollos.

“Sabemos que tuvimos una par de semanas que no jugamos el béisbol que nos caracteriza. Lo importante fue que los jugadores confiaron en Yadier (Molina). Lo importante este año era cualificar. Estábamos conscientes de que Santurce era un equipo consistente, pero sabíamos que podíamos”, sostuvo por su lado, Feliciano.

“Mérito a Morales, que ha sido el rostro de este equipo durante los últimos años junto a Vimael Machín, entre otros”, añadió Feliciano, que ocupa su puesto desde 2020.

“Motorita” se pronunció en torno a qué posible refuerzo escogerían para la final.

“Hay que esperar. Nos toca pedir segundos. Tendríamos que determinar si será un lanzador o un jugador de posición. Es dependiendo al equipo que nos enfrentemos. Así lo hicimos para esta serie”, destacó.

Los Leones de Ponce y los Gigantes de Carolina se enfrentan el lunes en el sexto juego de su semifinal, en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de la Ciudad Señorial.

“Yadier ha hecho un excelente trabajo. Lo podemos ver en el cómo los jugadores le responden todos los días. Es una locura como habla de los juegos hasta el día siguiente. Una de las razones de este éxito es la confianza que le ha dado a ellos”, señaló Feliciano.

El punto más tenso de la serie fue durante el sexto episodio el domingo, cuando el relevista Fernando Cruz le dio un bolazo a Morales. En cuestión de segundos, se vaciaron las bancas. Pero todo quedó ahí. Morales argumentó que su molestia se debió a lo cerca del bolazo al área del cuello.

Por su parte, el capitán Vimael Machín resaltó que el trabajo del pitcheo de los Criollos -que dejó a los Cangrejeros durante 18 innings consecutivos sin anotar- fue clave en el pase a la final.

“No tan solo fuimos fuertes bateando, sino que también con los lanzadores. El mismo Ríos, por ejemplo... Nos ayudó bastante. Siempre les digo que tiren strikes, que tenemos la mejor defensa en el medio de Puerto Rico”, indicó.

“Tenemos las vibras positivas. Yadier es como un jugador más para nosotros. En ocho años que llevo aquí, la unión y química de nosotros es increíble. Seguimos teniendo hambre de ganar”, concluyó.

Los Criollos son los máximos ganadores de la liga invernal con 20 cetros. Su primero fue en la temporada 1940-41.

Durante la fiesta de celebración, el coach de primera base de los Criollos, Edgardo Rivera, aprovechó la ocasión junto a su pareja para hacer un gender reveal en el Bithorn. El festejo fue tan grande como el de la victoria.

La LBPRC informó que 16,113 personas asistieron para el quinto juego de la semifinal entre Cangrejeros y Criollos.