Miami, Florida.- De todos los integrantes del “Team Rubio” para el Clásico Mundial de Béisbol 2023, Neftalí Soto fue el pelotero que más millas acumuló para llegar al primer encuentro de la escuadra en el complejo de los Red Sox de Boston.

Desde Japón, donde labora como pelotero profesional por los pasados cinco años, viajó sobre 15 horas para reportarse a la novena puertorriqueña en Fort Myers. Desde el 2017 no pisaba un parque del béisbol organizado de Estados Unidos. Su última aparición fue con la organización de los Nationals de Washington a nivel Triple A.

En un lustro, Soto, de 34 años, ha hecho una carrera en el país del sol saliente como integrante de la novena Yokohama.

“Me va superbién allá y estoy contento de estar aquí. Son tremendos muchachos, tremendo equipo y volver a jugar pelota en Estados Unidos me llena de emoción”, dijo Soto a El Nuevo Día.

“No había jugado con los muchachos desde que jugué con Christian (Vázquez) y Javy (Báez) en Santurce. Y la última vez que me puse una camiseta (de Puerto Rico) fue en una Serie del Caribe (2017) y fue emocionante”, agregó.

Antes de establecerse en Japón, el manatieño jugó dos temporadas en las Grandes Ligas (2013 y 2014) con los Reds de Cincinnati, pero apenas se combinó para jugar en 34 partidos. En Puerto Rico, ha vestido los uniformes de Caguas, Ponce y Santurce en la pelota invernal.

Al dar el brinco al Pacífico, Soto ha participado en sobre 100 partidos en cada una de las cinco temporadas participadas. Suma 147 jonrones y 392 carreras impulsadas con promedio de .267.

Este año será agente libre y no esconde su deseo de volver a las Grandes Ligas, aunque está a gusto en Japón.

“La vida ha sido súper. Ya estoy acostumbrado a la pelota de allá. El proceso en los primeros años fue (difícil), más en lo cultural. Pero el béisbol es béisbol y después que me estuvo yendo bien, todo fue un poco más fácil. Soy una persona tranquila y creo me eso me ayudó bastante a adaptarme a la cultura japonesa. Ellos son bien respetuosos y todo está bien limpio. En realidad me siento supercómodo”, contó.

“Esto es un negocio. A mí me encantaría quedarme en el equipo en donde estoy; ya son seis años. Pero esto es un negocio y tengo las puertas abiertas para regresar a Estados Unidos”, añadió.

Adoptado al béisbol de Japón

Fuera de las Grandes Ligas, la liga japones se considera una de las mejores del mundo. Tiene un estilo particular y Soto ya está acostumbrado.

“Es complejo porque uno no ve los mismos pitcheos de acá. Son más lanzamientos rompientes y acá es más la velocidad. Allá se practica mucho y llegué dispuesto a aprender a su manera, su rutina. Ya la mía es casi japonesa. Es bastante larga. Mucho ‘swings’ y roletas. Es lo que me ayudó a tener buenas temporadas”, compartió.

“Allá se juega mucho contacto y los japoneses tienen buena coordinación para darle a la bola y dan muchos hits. A los extranjeros nos llevan a dar jonrones, pero me enfoco en batear bien, como lo sé hacer”, agregó.

“Tuve la oportunidad de jugar en Grandes Ligas. Pero, ahora me tocó allá en Japón y no puedo pedir más. De verdad, estoy contento. Ha sido una carrera superbuena”, apuntó.