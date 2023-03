Miami, Florida - Puerto Rico botó el golpe de las derrotas en los dos amistosos de la semana como preparación para el Clásico Mundial de Béisbol para registrar una sólida victoria el sábado 9-1 sobre el conjunto de Nicaragua ente una asistencia récord de sobre 35,000 aficionados en el LoanDepot Stadium

El abridor Marcus Stroman rindió por 4.2 entradas sin anotaciones antes de permitir un cuadrangular del nicaragüense Elián Miranda que empató el juego 1-1, pero el “Team Rubio” sacó a pasear la pelota pequeña y agresiva en la segunda mitad del choque, que les dio un sólido debut en la primera ronda del Grupo D.

“La ofensiva llegó ahí en el medio del juego pero nada, comenzamos lanzando bien. Stroman tiró buen juego. El relevo estuvo estupendo. Fue un juego colectivo”, agregó.

Stroman terminó su salida sin decisión. El relevista Nicholas Padilla cargó con la victoria.

El “Team Rubio” tronó sus bates con 11 imparables, bateando de 12-6 con corredores en posición de anotar. El bateador designado Christian Vázquez y el receptor Martín “Machete” Maldonado lucieron en la parte baja de la alineación al conectar de 7-4 con dos carreras remolcadas y dos anotadas.

Igual lucieron el tercer y cuarto bate, M.J. Meléndez y Emmanuel Rivera, con dos carreras impulsadas cada uno.

El abridor de Nicaragua Carlos Rodríguez, lució en control ante la potente alineación boricua, y en cuatro entradas toleró solo dos hits, una carrera y ponchó a ponches.

“Todos los equipos aquí tienen su buen pitcheo. Ese chamaco nos lanzó bien al principio del juego y pudimos hacer los ajustes con el cuerpo técnico. Gracias a Dios pudimos venir de atrás y ganar”, señaló Molina, quien obtuvo su primera victoria como dirigente de Puerto Rico.

Puerto Rico consiguió cinco carreras en la quinta entrada luego de una base por bolas a Vázquez, quien realizó un “pisa y corre” para llegar a tercera con hit de Maldonado, e iniciar el estallido de la ofensiva puertorriqueña.

“Todo comenzó ahí. Estaba abajo 0-2 y tuvo un buen turno para embazarse. Se nos dio el plan con el bullpen. Fue ejecutar los pitchers que queríamos tirar y se nos dio. Gracias a la ofensiva que nos dio la oportunidad de usar los lanzadores que queríamos”, indicó.

Los relevistas se combinaron para 4.1 ‘innings’ de solo dos hits el resto del camino después de la salida de Stroma del montículo, dos bases por bolas y siete ponches.

Ante una ola de aficionados boricuas en Miami, el campocorto estelar Francisco Lindor, capitán del equipo, los alentó al dar el primer hit de Puerto Rico en la primera entrada, quitándose el casco y gritando eufórico hacia las gradss. Lindor terminó de 4-2 con una carrera remolcada y dos anotaciones como primer bate.

“La fanaticada estuvo increíble. Fue bello. Estoy supercontento en la posición que estoy (como capitán)”, dijo el siore titular de los Mets.

“Buscamos buenos pitcheos hoy y abanicamos bien. Nadie trato de ser el héroe. Pasamos la batuta. Nos enfocamos en hacer las cosas pequeñas y ayudarnos unos a los otros”, agregó sobre el desempeño de la escuadra.

Lindor tuvo una jugada espectacular con Maldonado para sacar al corredor Juan Montes en intento de robo, momento que recordó el icónico out en 2017 en la conexión de Molina con Javier Báez durante el partido de segunda ronda con República Dominicana.

“El out con Machete fue grande pero ese de Yadier y Javier, muchacho. Eso fue un momento grande. El de hoy, se sintió bien rico mira para arribar y ver a la gente celebrando. Las emociones no me caben cuando escucho a todos los puertorriqueños decir “¡juá!”. Para mi ese sonido es único. Me llena”, compartió.

Puerto Rico enfrenta a Venezuela el domingo a las 7:00 p.m. José Berríos abrirá por los puertorriqueños y Pablo López por los venezolanos.