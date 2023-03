Miami, Florida.- Frente a su madre boricua Adlin Auffant, su hijo pequeño, familiares y par de amigos, todos en primera fila, Marcus Stroman cumplió el sábado en su debut vistiendo el uniforme de Puerto Rico al rendir efectivamente por espacio de 4.2 entradas en la victoria 9-1 frente a Nicaragua en el inicio del Grupo D en la Clásico Mundial de Béisbol.

El derecho de los Cubs de Chicago, de 31 años y quien no tuvo decisión en la salida, se alimentó del ambiente en las gradas con más de 35,000 fanáticos presente en el LoanDepot Park, la mayoría boricuas, para limitar la ofensiva de los nicaragüenses a dos hits, incluyendo un cuadrangular en su último lanzamiento.

Stroman venía de ser el Jugador Más Valioso con Estados Unidos en la final frente a Puerto Rico. El sábado, tuvo a la apasionada afición puertorriqueña a su favor.

“La energía definitivamente es diferente. La pasión está a otro nivel. Era lo que me emocionaba por venir a jugar con ellos porque sé que la pasión es más real de lo que uno puede pensar”, reaccionó Stroman en conferencia de prensa luego del encuentro.

“Así es como soy, como lanzo, como me manejo. Siempre le digo a mi mamá que eso viene de ella, de mi estilo y mi personalidad. Me encanta estar al lado de personas como yo porque saca lo mejor de cada uno... Siempre ella está presente en todo lo que hago. Estuvo emocionada. Le encanta este escenario, obviamente, y ponerme este uniforme significa mucho para ella. La amo más que nada y representarla a ella significa un mundo para mí”, añadió.

Stroman obligó a la ofensiva de su oponente a batear para el talentoso cuadro interior puertorriqueño, igual que hizo en la seis entradas en cero que tiró ante el “Team Rubio” hace seis años. Sacó siete outs vía roletas y otros cuatro vía elevados a los jardines. Consiguió dos ponches sin bases por bolas.

“ (Ellos) Fueron agresivos. Soy un lanzador que trabaja agresivo con mi lanzamiento “sinker” en la zona. Como he dicho, solo me enfoco en mis fortalezas. Usualmente, no estudio alineaciones mucho. En este tipo de torneo tienes que estar al frente en el conteo y atacar temprano. Confío en mi “sinker” más que nada. Solté ese lanzamiento y, con estos muchachos detrás de mí, me dio confianza porque cada vez que la ponía en juego, sabía que iba a ser out”, resumió.

Stroman llegó al lanzamiento número 64 cuando Elián Miranda lo sorprendió con un jonrón al jardín izquierdo con dos outs en la quinta para empatar 1-1 en compromiso. Fue relevado por Nicholas Padilla para sacar el tercer out. Padillas ganó el juego.

“No creo que (ese momento) fue agridulce. No había lanzado en nueve días. Estoy un poco fuera del calendario. Sentí que tiré bien a pesar de que lancé 2.1 entradas (con los Cubs en spring training). Salir y durar hasta la quinta entrada luego de nueve días libre, creo que fue un buen logro. Sabía que estos muchachos se iban a calentar tarde o temprano, así que solo tenía que limitar al otro equipo. Si los mantenía en una o dos carreras, sabía que íbamos a anotar en algún punto”, apuntó.

Stroman recibió elogios del dirigente Yadier Molina y Francisco Lindor al cumplir con su salida.

“Le dije a Stroman hoy que su mamá tiene que estar orgullosa. Es el mejor. Stroman es lo más grande que hay. Estoy orgulloso de él. Salió hoy y no le faltó ni un poquito de emoción. Las puso ahí en el juego y como le dije, estamos aquí por él (en el terreno). Le dije que es un caballo. Eres diferente”, compartió Lindor.

Stroman estaría disponible para regresar a la loma si Puerto Rico adelanta a los cuartos de final del torneo.