“En la NBA es donde he estado la mayor parte de mi vida. Estoy bien contento con la oportunidad. A mí me encanta la NBA y todo lo que tiene que ver con la NBA. Sé para dónde voy. Tengo mucha experiencia allá. En la NBA me siento cómodo. Me encanta la vida que tuve en la NBA. La organización y el nivel más alto del mundo a mí me encanta”.