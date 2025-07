Récord en la NBA: Gilgeous-Alexander ganará $71.3 millones por año

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado públicamente y probablemente no lo será hasta que se levante la moratoria de la liga el domingo para las contrataciones de temporada baja.

“Ha mejorado cada año”, dijo Presti. “Su mentalidad le ha permitido dar estos pasos y también no — no siento que su progreso sea, como, volátil. No sé si eso tiene sentido, pero no siento que esté construido sobre cosas que no se pueden repetir y construir de nuevo”.