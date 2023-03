Miami, Florida-. Los hermanos Edwin y Alexis Díaz son casi inseparables. Incluso, cuando están con sus respectivos equipos de las Grandes Ligas, se mantienen en constante comunicación.

El junte de los relevistas para el Clásico Mundial de Béisbol con el equipo de Puerto Rico, sin embargo, tiene un sentimiento especial porque están jugando juntos por primera vez en medio de sus carreras profesionales.

También, desde la primera práctica hasta los partidos de fogueos, los Díaz compartieron casilleros uno al lado del otro. La escena se repetirá en el LoanDepot Park en los próximos cuatro juegos del “Team Rubio” en la primera ronda del Grupo D del certamen en Miami.

“Es la primera vez que estamos juntos porque en pequeñas ligas yo le llevaba ventaja de edad, una o dos ligas más. Es superemocionante y especial. Estando juntos aquí yo trato de ayudarlo y él a mí. Sobre todo, compartir como compañeros de equipo que es algo superespecial”, dijo “Sugar” Díaz, de 28 años y taponero estelar de los Mets de Nueva York.

El mayor de la familia suma siete temporadas en las Grandes Ligas, consolidándose como el mejor cerrador en el béisbol. Con dos premios de Relevista del Año, el último ganado en 2022 en la Liga Nacional, viene de firmar un contrato de $102 millones por cinco años, el más grande para un relevista en la historia de MLB.

Alexis, de 26 años, viene de debutar exitosamente en las Mayores el año pasado con los Reds de Cincinnati. Tuvo marca de 7-3 con efectividad de 1.84 y 10 rescates.

“Se siente especial tenerlo ahí. Compartir ‘locker’ con ‘locker’... y estar en el mismo terreno. En realidad era algo que deseábamos mucho, estar junto en un mismo equipo y ahora en el Clásico se nos dio (la oportunidad)”, declaró Alexis, por su lado.

“No es tanta la diferencia porque siempre estamos juntos. En Puerto Rico estamos juntos todos los días. Pero, verlo en clubhouse conmigo, sabiendo que podemos lanzar en el mismo partido, es lo que nos llena de orgullo”, agregó el derecho de los Reds.

“Sugar” debutó en el Clásico de 2017, destacándose en dos entradas candentes ante Países Bajos en las semifinales. Los boricuas se impusieron en entradas extra para avanzar a la final, obteniendo el subcampeonato al caer 8-0 frente a Estados Unidos.

El consejo de Sugar

Alexis está debutando y “Sugar” tuvo palabras de sabiduría para su hermano menor sobre el torneo.

“Yo lo que le digo es que este torneo es uno de mucha adrenalina, de muchas emociones. Que trate de mantener las emociones tranquilas porque vamos a entrar en situaciones que hay que sacar el out. Creo que es más fácil sacarlo estando tranquilos, con la cabeza fría y siguiendo a los catchers. Es el consejo que le he dado a Alexis y a los muchachos nuevos. Mientras más calmado esté, mejor resultado vas a tener”, indicó Edwin.

“Es no tener miedo”, contestó Alexis sobre el consejo de su hermano. “No tener ansiedad para que las cosas salgan bien”, añadió.

Alexis tuvo una entrada en cero en el amistoso perdido 9-0 contra los Braves de Atlanta, el jueves pasado.

“Me siento ‘de show’. Me sentí nítido. Me preparé con calma y tiré strikes. Esa es la clave, atacar los bateadores y los resultados siempre van a ser buenos. El bullpen está bien motivado”, compartió Alexis para terminar.