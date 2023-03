North Porth, Florida.- Puede ser que la canción de las ‘trompetas’ del cerrador Edwin “Sugar” Díaz no suene durante su participación con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

El taponero estelar de los Mets de Nueva York expresó que preguntará en el LoanDepot Park, hogar de los Marlins de Miami, si podrá utilizar la canción de su entrada a los partidos, el popular tema “Narco”.

La fama de Díaz en la Gran Manzana se elevó a niveles espaciales la temporada pasada al rescatar el tema que utilizaba con los Mariners de Seattle cuando salía del bullpen. Este año, pactó un contrato de $102 millones por cinco años con los Mets, el acuerdo más grande en la historia de las Mayores para un relevista.

“No sé si la puedo utilizar porque es un torneo federativo y no de MLB. Si es por mí, que la toquen. A la fanaticada le va a gustar, se va a vivir el momento. Si no las ponen, comoquiera voy a hacer mi trabajo”, dijo Díaz en conferencia de prensa previo al encuentro amistoso contra Atlanta.

“Voy a preguntar. Si me dicen que sí, serían para los juegos locales. Voy a hacer el pedido a ver si lo aceptan. Si es así, sería especial”, agregó.

Díaz es uno de nueve peloteros boricuas que formó parte del “Team Rubio” en el subcampeonato de 2017.

El derecho tenía previsto lanzar el jueves contra los Red Sox, pero prefirió trabajar una sesión en vivo con el receptor Christian Vázquez.

“Había muchos lanzadores en fila para lanzar y le dije a Yadier (Molina, dirigente) y a Ricky Bones (coach de lanzadores) que hacía un “live BP”, que sabía lo que tenía que trabajar y que prefería hacer 15 lanzamientos a posiblemente ocho en el juego y no sentirme complacido con el trabajo. Así que me fui a la parte de atrás del parque a trabajar para estar listo para el sábado”, comentó.

Acostumbrándose al reloj de pitcheo

Con la nueva regla del reloj de lanzamientos para la temporada 2023 de las Mayores, Díaz tuvo una prueba el mes pasado en varias salidas con los Mets. Un lanzador tendrá 15 segundos para tirar sin corredores en bases. Si hay tráfico en las almohadillas el tiempo aumenta a 20 segundos.

Visita aquí nuestro sitio especial sobre el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

“Tiré el primer juego de “spring training” y me sentí ajorado porque sentía que el tiempo se me iba a acabar. Estaba tirando con siete u ocho segundos de diferencia. Cuando terminé la entrada, salí algo cansado porque no acostumbro a lanzar tan rápido. Ya en la segunda salida me tomé un poco de tiempo. Me quedaban seis o siete segundos, y me sentí un poco mejor. Si me adapto, siento que me irá bien”, analizó.

De Puerto Rico adelantar a las semifinales y a la final, Díaz aseguró que tendrá el permiso de los Mets para lanzar en días consecutivos.